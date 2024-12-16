Українські військові відкинули окупантів у районі Піщаного неподалік Покровська, - ОСУВ "Хортиця"

Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону.

"Нашим Силам оборони вдалося відкинути російські сили поблизу Піщаного, що неподалік Покровська. Селище розташоване поруч із селищем Шевченко. Сили оборони дали відсіч ворогу. Він "відкотився" до посадок, і зараз там тривають бойові дії з ворогом", - розповів він.

За словами Волошина, на околицях Покровська боїв немає, і в самому місті російських ДРГ не зафіксовано.

"Звісно, ворог намагається просунутися на відстань ближче до міста", - додав речник.

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Також він розповів, що російська армія намагається уникати лобових атак і обходити Покровськ із флангів.