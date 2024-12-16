Українські військові відкинули окупантів у районі Піщаного неподалік Покровська, - ОСУВ "Хортиця"
Сили оборони України відкинули росіян у районі Піщаного, що поблизу Покровська Донецької області
Про це повідомив речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин в етері телемарафону.
"Нашим Силам оборони вдалося відкинути російські сили поблизу Піщаного, що неподалік Покровська. Селище розташоване поруч із селищем Шевченко. Сили оборони дали відсіч ворогу. Він "відкотився" до посадок, і зараз там тривають бойові дії з ворогом", - розповів він.
За словами Волошина, на околицях Покровська боїв немає, і в самому місті російських ДРГ не зафіксовано.
"Звісно, ворог намагається просунутися на відстань ближче до міста", - додав речник.
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Також він розповів, що російська армія намагається уникати лобових атак і обходити Покровськ із флангів.
- 15 грудня британська розвідка зазначила просування російських військ на півдні від Покровська, важливого логістичного центру в Донецькій області.
- 16 грудня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що від початку доби 15 грудня на російсько-українському фронті зафіксували 228 бойових зіткнень. На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 32 штурмових і наступальних дії агресора поблизу населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Зелене, Піщане та Новооленівка.
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