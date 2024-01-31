"Українці помирають за Байдена": маніпуляції іноземних ЗМІ за 31 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 31 січня іноземці запустили три великі маніпуляції.

Маніпуляція: "Росія не збирається вторгатися в НАТО, але НАТО збирається продавати цю ідею, щоб залякати своє населення і змусити його продовжувати відкладати гроші на цей безглуздий застарілий військовий альянс, який сьогодні не має жодної життєздатної причини для існування", – заявив Скотт Ріттер.

Маніпуляція: Німецьке видання Focus написало: "Разом з помітною втомою від війни в самій Україні, у Зеленського є вагомі підстави рухатися до все ще повністю вільної кімнати для переговорів. Навіть якщо там на нього не чекає путін, він повинен розпочати мирну дипломатію - поки ще не пізно".

Маніпуляція: Посилаючись на фінансовий звіт Державного департаменту США, TG-канал "Два майора» написав: "Експорт зброї зі США у 2023 році встановив новий рекорд. Він сягнув 238 млрд доларів... Українці ще вірять, що США роблять це заради "свободи", а не в інтересах збройових корпорацій. Тому й помирають за Байдена з радістю".