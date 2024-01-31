"Українці помирають за Байдена": маніпуляції іноземних ЗМІ за 31 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 31 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 31 січня іноземці запустили три великі маніпуляції.
Маніпуляція: "Росія не збирається вторгатися в НАТО, але НАТО збирається продавати цю ідею, щоб залякати своє населення і змусити його продовжувати відкладати гроші на цей безглуздий застарілий військовий альянс, який сьогодні не має жодної життєздатної причини для існування", – заявив Скотт Ріттер.
Маніпуляція: Німецьке видання Focus написало: "Разом з помітною втомою від війни в самій Україні, у Зеленського є вагомі підстави рухатися до все ще повністю вільної кімнати для переговорів. Навіть якщо там на нього не чекає путін, він повинен розпочати мирну дипломатію - поки ще не пізно".
Маніпуляція: Посилаючись на фінансовий звіт Державного департаменту США, TG-канал "Два майора» написав: "Експорт зброї зі США у 2023 році встановив новий рекорд. Він сягнув 238 млрд доларів... Українці ще вірять, що США роблять це заради "свободи", а не в інтересах збройових корпорацій. Тому й помирають за Байдена з радістю".
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