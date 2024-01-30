"Україна програла на полі бою, Захід не може змиритися": маніпуляції іноземних ЗМІ за 30 січня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку маніпуляцій, які іноземні ЗМІ продукували 30 січня
Про це повідомляє Еспресо.TV.
За версією ЦПД при РНБО України, 30 січня іноземці запустили три великі маніпуляції.
Маніпуляція: "Європа і США мають одну мету - забрати ресурси Росії. Росія - країна номер один у світі за запасами природних ресурсів... Європа намагається зламати Путіна, зламати Росію, щоб отримати доступ до неймовірних багатств, якими володіє Росія", - заявив ексаналітик ЦРУ Ларрі Джонсон.
Маніпуляція: Коментуючи повідомлення пані посла США в Україні Бріджит Брінк стосовно прибуття до Києва трьох американських генеральних інспекторів, TG-канал "Украина.ру" написав: "В Україну приїхала інспекція зі США... Слухатимуть і стежитимуть за новими жебрацтвами Зеленського. З цієї "важливої" нагоди в Україні традиційно реве повітряна тривога".
Маніпуляція: "Зараз ми вступаємо в нову фазу проксі-війни США. Україна зазнала поразки на полі бою, і Захід не може змиритися з поразкою. Тепер проксі атакуватиме російську промисловість, намагаючись змусити Росію до неприйнятних мирних умов", - Кім Дотком написав в Х (Twitter).
- 28 січня російська пропаганда просувала черговий фейк про державний переворот в Україні, "ядром" якого є військові Збройних сил нашої держави.
- 29 січня російські загарбники запустили фейк про нібито згоду України відмовитися від окупованих територій задля припинення вогню.
- 29 січня повідомлялося, що президент РФ Путін продовжує просувати наратив про те, що "країни Заходу та Україна фактично реабілітують нацизм".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.76 Купівля 37.76Продаж 38.35
- EUR Купівля 41Продаж 41.88
- Актуальне
- Важливе