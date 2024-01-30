"Україна програла на полі бою, Захід не може змиритися": маніпуляції іноземних ЗМІ за 30 січня

Про це повідомляє Еспресо.TV.

За версією ЦПД при РНБО України, 30 січня іноземці запустили три великі маніпуляції.

Маніпуляція: "Європа і США мають одну мету - забрати ресурси Росії. Росія - країна номер один у світі за запасами природних ресурсів... Європа намагається зламати Путіна, зламати Росію, щоб отримати доступ до неймовірних багатств, якими володіє Росія", - заявив ексаналітик ЦРУ Ларрі Джонсон.

Маніпуляція: Коментуючи повідомлення пані посла США в Україні Бріджит Брінк стосовно прибуття до Києва трьох американських генеральних інспекторів, TG-канал "Украина.ру" написав: "В Україну приїхала інспекція зі США... Слухатимуть і стежитимуть за новими жебрацтвами Зеленського. З цієї "важливої" нагоди в Україні традиційно реве повітряна тривога".

Маніпуляція: "Зараз ми вступаємо в нову фазу проксі-війни США. Україна зазнала поразки на полі бою, і Захід не може змиритися з поразкою. Тепер проксі атакуватиме російську промисловість, намагаючись змусити Росію до неприйнятних мирних умов", - Кім Дотком написав в Х (Twitter).