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В ISW назвали причину, яка заважає армії РФ проводити посилені наступи в Україні

Катерина Єсікова
25 липня, 2024 четвер
06:30
Війна з Росією ЗСУ

Російська окупаційна армія не може проводити посилені широкомасштабні наступи на території України через радянську зброю та постійну мобілізацію

Зміст

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Аналітики припускають, що в середньостроковій і довгостроковій перспективі Росія вже не зможе нарощувати кількість живої сили й техніки для війни в Україні.

Зазначається, що російське військове керівництво сподівається на відновлення запасів зброї та військової техніки радянських часів, щоб уникнути повної мобілізації російської економіки та переходу суспільства на воєнний стан.

"Російському уряду, ймовірно, доведеться додатково мобілізувати російську економіку та оборонну промисловість, якщо російські військові мають намір підтримувати поточний темп операцій у середньо- та довгостроковій перспективі", - йдеться у повідомленні.

Проте, на думку аналітиків, подальша економічна мобілізація, ймовірно, буде непопулярною серед росіян, які здебільшого апатично ставляться до війни, доки вона не впливає на їхнє повсякденне життя, а зміна політики може вплинути внутрішню підтримку війни.

"Зусилля Росії з формування збройних сил поки що не дозволили росіянам створити значно більші сили в Україні, і військові залишаються неспроможними проводити значно посилені широкомасштабні російські наступальні операції", - вважають аналітики.

Натомість Сили оборони можуть створити умови для проведення як обмежених, так і широкомасштабних контрнаступальних операцій за умови своєчасної і належної допомоги з боку Заходу в галузі безпеки.

  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія має намір до кінця року збільшити чисельність окупантів в Україні до 690 тисяч.

Теги:
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
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