В РФ спалахнула пожежа на нафтозаводі в Омську
В Росії у четвер, 1 серпня, виникла пожежа на одному з найбільших нафтопереробних заводів, який розташований в Омську
Про це інформує російський телеграм-канал "112".
Зазначається, що пожежа виникла на площі 300 кв.м. Горить установка АВТ-10 на "Газпромнефть - Омський НПЗ".
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- У ніч з 20 на 21 червня під атаку українських дронів потрапив Краснодарський край РФ, зокрема атаковано 4 НПЗ. Російська ППО нібито знищила або перехопила 43 безпілотники.
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