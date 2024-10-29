В Україні є тенденція на збільшення СЗЧ, – голова Верховного Суду Кравченко
Голова Верховного Суду Станіслав Кравченко заявив про тенденцію на зростання кількості випадків самовільного залишення військових частин (СЗЧ)
Про це він сказав журналістам 29 жовтня, передає Укрінформ.
"Ми ще не аналізували, цифри назвати не можу, але є значна тенденція на збільшення самовільного залишення військових частин", - сказав Кравченко й додав, що йдеться також про дезертирство і невиконання наказів командирів.
Голова Верховного Суду не уточнив конкретні цифри СЗЧ, але наголосив, що інформація, яку він бачив у ЗМІ, дещо перебільшена.
На уточнювальне запитання, чи є ситуація загрозливою, Кравченко дав ствердну відповідь.
СЗЧ військовослужбовця Гнезділова
Військовослужбовець 56-ї ОМБр Сергій Гнезділов, який пішов добровольцем на війну 5 років тому, заявив, що в Україні мають бути встановлені чіткі терміни служби. Він публічно оголосив, що самовільно залишив військову частину й перебуває в Києві.
"У нас зробили ставку на добровольців і на те, що на їхніх плечах ми витягнемо цю війну. Бо оголошувати нормальну мобілізацію в нас не збираються, а просто відловлюють людей на вулиці, призначають їх у чомусь винними, і вони будуть служити до перемоги", – сказав Гнезділов.
Пізніше стало відомо, що у 56-й ОМБр, де служить Гнезділов, проведуть службове розслідування за фактом його СЗЧ.
25 вересня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через заяву Гнезділова про самовільне залишення служби.
ДБР 9 жовтня затримало Сергія Гнезділова, а наступного дня йому повідомили про підозру. 11 жовтня за рішенням суду його взяли під варту строком на 60 діб.
16 жовтня Офіс генпрокурора повідомляв, що з початку 2022 року було зареєстровано майже 60 тис. кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення частини (СЗЧ) і близько 30 тис. щодо дезертирства.
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