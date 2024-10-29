В Україні є тенденція на збільшення СЗЧ, – голова Верховного Суду Кравченко

Про це він сказав журналістам 29 жовтня, передає Укрінформ.

"Ми ще не аналізували, цифри назвати не можу, але є значна тенденція на збільшення самовільного залишення військових частин", - сказав Кравченко й додав, що йдеться також про дезертирство і невиконання наказів командирів.

Голова Верховного Суду не уточнив конкретні цифри СЗЧ, але наголосив, що інформація, яку він бачив у ЗМІ, дещо перебільшена.

На уточнювальне запитання, чи є ситуація загрозливою, Кравченко дав ствердну відповідь.

СЗЧ військовослужбовця Гнезділова

Військовослужбовець 56-ї ОМБр Сергій Гнезділов, який пішов добровольцем на війну 5 років тому, заявив, що в Україні мають бути встановлені чіткі терміни служби. Він публічно оголосив, що самовільно залишив військову частину й перебуває в Києві.

"У нас зробили ставку на добровольців і на те, що на їхніх плечах ми витягнемо цю війну. Бо оголошувати нормальну мобілізацію в нас не збираються, а просто відловлюють людей на вулиці, призначають їх у чомусь винними, і вони будуть служити до перемоги", – сказав Гнезділов.

Пізніше стало відомо, що у 56-й ОМБр, де служить Гнезділов, проведуть службове розслідування за фактом його СЗЧ.

25 вересня Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через заяву Гнезділова про самовільне залишення служби.

ДБР 9 жовтня затримало Сергія Гнезділова, а наступного дня йому повідомили про підозру. 11 жовтня за рішенням суду його взяли під варту строком на 60 діб.

16 жовтня Офіс генпрокурора повідомляв, що з початку 2022 року було зареєстровано майже 60 тис. кримінальних проваджень за фактом самовільного залишення частини (СЗЧ) і близько 30 тис. щодо дезертирства.