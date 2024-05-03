В Україні зросла кількість дітей, загиблих і поранених унаслідок агресії РФ

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Станом на ранок 3 травня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 546 дітей загинули та понад 1319 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше постраждало дітей у:

Донецькій - 530,

Харківській - 356,

Херсонській - 150,

Дніпропетровській - 136,

Київській - 130,

Запорізькій - 108,

Миколаївській - 104.

Так, протягом 2 травня внаслідок обстрілу селища Мемрик Донецької області загинула 12-річна дівчинка.

Того ж дня внаслідок атаки міста Дергачі Харківської області отримали поранення восьмеро дітей - семеро хлопчиків і одна дівчинка - віком від 8 до 15 років.