В Україні зросла кількість дітей, загиблих і поранених унаслідок агресії РФ
Станом на ранок 3 травня в Україні внаслідок російської військової агресії загинули щонайменше 546 дітей, 1319 отримали поранення різного ступеня тяжкості
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"Станом на ранок 3 травня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 546 дітей загинули та понад 1319 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій - 530,
- Харківській - 356,
- Херсонській - 150,
- Дніпропетровській - 136,
- Київській - 130,
- Запорізькій - 108,
- Миколаївській - 104.
Так, протягом 2 травня внаслідок обстрілу селища Мемрик Донецької області загинула 12-річна дівчинка.
Того ж дня внаслідок атаки міста Дергачі Харківської області отримали поранення восьмеро дітей - семеро хлопчиків і одна дівчинка - віком від 8 до 15 років.
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