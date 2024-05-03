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В Україні зросла кількість дітей, загиблих і поранених унаслідок агресії РФ

3 травня, 2024 п'ятниця
09:28
Війна з Росією діти, війна з Росією
Зміст

Станом на ранок 3 травня в Україні внаслідок російської військової агресії загинули щонайменше 546 дітей, 1319 отримали поранення різного ступеня тяжкості

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"Станом на ранок 3 травня 2024 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 546 дітей загинули та понад 1319 отримали поранення різного ступеня тяжкості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій - 530,
  • Харківській - 356,
  • Херсонській - 150,
  • Дніпропетровській - 136,
  • Київській - 130,
  • Запорізькій - 108,
  • Миколаївській - 104.

Так, протягом 2 травня внаслідок обстрілу селища Мемрик Донецької області загинула 12-річна дівчинка.

Того ж дня внаслідок атаки міста Дергачі Харківської області отримали поранення восьмеро дітей - семеро хлопчиків і одна дівчинка - віком від 8 до 15 років.

Теги:
Суспільство
російська армія
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