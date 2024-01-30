В Україні зростатиме потенціал виготовлення власних крилатих ракет, - Згурець

Про це він розповів в етері Еспресо

“Сьогодні можна зробити висновок, що потенціал України у виготовленні власних крилатих ракет існує. До Таганрогу ці ракети долітають. Є перспективні версії цього озброєння різної дальності та системами наведення. Цей факт лише підтверджує, що окрім сподівання на допомогу Заходу, робота нашого оборонно-промислового комплексу має позитивні результати", - розповів Згурець.

Аналітик наголосив, що Україна має посилювати можливості для виробництва власних крилатих ракет

"Питання лише в кількості. Важливо, щоб виробництво таких ракет масштабувалось. Адже нам потрібно знищувати військові обʼєкти на території РФ. Тому, думаю, що ця історія матиме продовження й Україна буде нарощувати потенціал з виробництва власних крилатих ракет", - додав він.