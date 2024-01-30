В Україні зростатиме потенціал виготовлення власних крилатих ракет, - Згурець
Аналітик Defense Express Сергій Згурець розповів, що Україна має перспективні розробки крилатих ракет різних модифікацій
Про це він розповів в етері Еспресо
“Сьогодні можна зробити висновок, що потенціал України у виготовленні власних крилатих ракет існує. До Таганрогу ці ракети долітають. Є перспективні версії цього озброєння різної дальності та системами наведення. Цей факт лише підтверджує, що окрім сподівання на допомогу Заходу, робота нашого оборонно-промислового комплексу має позитивні результати", - розповів Згурець.
Аналітик наголосив, що Україна має посилювати можливості для виробництва власних крилатих ракет
"Питання лише в кількості. Важливо, щоб виробництво таких ракет масштабувалось. Адже нам потрібно знищувати військові обʼєкти на території РФ. Тому, думаю, що ця історія матиме продовження й Україна буде нарощувати потенціал з виробництва власних крилатих ракет", - додав він.
- 4 грудня стало відомо, що оборонно-промисловий комплекс України працює над новою модифікацією протикорабельної крилатої ракети для комплексу "Нептун"
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