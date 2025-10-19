Важко зафіксувати для медійного простору всі ураження об’єктів на території Росії, - Defense Express

Таку думку висловив військовослужбовець полку "Рейд", експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський в етері Еспресо.

"Я думаю, тут питання інше, що зафіксувати безпосередньо влучання складно. Скажімо так, зафіксувати для медійного простору. Росіяни якраз не дурні і тим, чим вони користуються у нас, ну тобто коли там: “Ааа, зараз зазніму і все розкажу”, у них якраз ведеться відповідна профілактика. Тому те, що ми не бачимо, наприклад, щось летить реактивне з нашої сторони і воно завдає ефектно ураження в режимі реального часу, - це одна справа. А та справа, коли противник регулярно публікує, скажімо так, розбіг уламків різних засобів ураження, в тому числі з реактивними двигунами, це зовсім інша справа. Так, як і в росіян виходить і така річ, що в них є проблема, значна частина шахів і крилатих ракет збивається. Ну, з іншої сторони, у росіян на порядку більше засобів протиповітряної оборони. Але при цьому всьому ми вийшли на таку цікаву стадію, там, де ми починаємо обговорювати цілком досяжні перспективи паралічу відповідних секторів російської енергетики, яка була розрахована ледь чи не на ядерну війну", - сказав він.

Іван Киричевський також зауважив, що коли президент України рік тому заявляв про перспективи виготовлення 3 тис. крилатих ракет, варто врахувати ще одну поправку.

"Очевидно, коли мова була про 3000 крилатих була собі враження, то могла бути мінологічна плутанина і мова не тільки про класичні крилаті ракети, які ми звикли сприймати, але і про те, що в нас називалося ракети-дрони. Ну, але далі ми бачимо, все рівно повертаємося до того, що якби з однієї сторони нам всім хочеться пощупати результат роботи військово-промислового комплексу, хоча не варто. Ну, бо, росіяни ж відповідні матеріали про себе мають рацію не публікувати і в чомусь слушно роблять. Відповідно у нас така сама ситуація. Щось не можемо показати, але перспективи відсутності дуже гострої відсутності бензину, ми маємо, як то кажуть, на ліцо. А якби відповідні засоби б не вироблялись би і не застосовувались би, ну, щоб росіян було би занадто добре все", - додав він.

Військовослужбовець полку "Рейд" Іван Киричевський також розповів, з нуля комплектується рота, яка збиватиме “шахеди” зенітними дронами. А також збиватиме ворожі дрони-розвідники, які наводять ракети на українські міста.

На протидію цьому відкрито збір, підтримати його можна за посиланням. Номер картки банки: 4874 1000 2258 9959.