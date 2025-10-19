Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Важко зафіксувати для медійного простору всі ураження об'єктів на території Росії, - Defense Express
Ексклюзив

Важко зафіксувати для медійного простору всі ураження об’єктів на території Росії, - Defense Express

Марина Клюєва
19 жовтня, 2025 неділя
13:48
Війна з Росією Афіпський НПЗ у Краснодарському краї

Рік тому Зеленський заявляв про перспективи виготовлення Україною 3 тис. крилатих ракет, ми можемо не бачити результатів їхнього застосування, тому що це складно зафіксувати

Зміст

Таку думку висловив військовослужбовець полку "Рейд", експерт з озброєнь Defense Express Іван Киричевський в етері Еспресо. 

"Я думаю, тут питання інше, що зафіксувати безпосередньо влучання складно. Скажімо так, зафіксувати для медійного простору. Росіяни якраз не дурні і тим, чим вони користуються у нас, ну тобто коли там: “Ааа, зараз зазніму і все розкажу”, у них якраз ведеться відповідна профілактика. Тому те, що ми не бачимо, наприклад, щось летить реактивне з нашої сторони і воно завдає ефектно ураження в режимі реального часу, - це одна справа. А та справа, коли противник регулярно публікує, скажімо так, розбіг уламків різних засобів ураження, в тому числі з реактивними двигунами, це зовсім інша справа. Так, як і в росіян виходить і така річ, що в них є проблема, значна частина шахів і крилатих ракет збивається. Ну, з іншої сторони, у росіян на порядку більше засобів протиповітряної оборони. Але при цьому всьому ми вийшли на таку цікаву стадію, там, де ми починаємо обговорювати цілком досяжні перспективи паралічу відповідних секторів російської енергетики, яка була розрахована ледь чи не на ядерну війну", - сказав він.

Іван Киричевський також зауважив, що коли президент України рік тому заявляв про перспективи виготовлення 3 тис. крилатих ракет, варто врахувати ще одну поправку. 

"Очевидно, коли мова була про 3000 крилатих була собі враження, то могла бути мінологічна плутанина і мова не тільки про класичні крилаті ракети, які ми звикли сприймати, але і про те, що в нас називалося ракети-дрони. Ну, але далі ми бачимо, все рівно повертаємося до того, що якби з однієї сторони нам всім хочеться пощупати результат роботи військово-промислового комплексу, хоча не варто. Ну, бо, росіяни ж відповідні матеріали про себе мають рацію не публікувати і в чомусь слушно роблять. Відповідно у нас така сама ситуація. Щось не можемо показати, але перспективи відсутності дуже гострої відсутності бензину, ми маємо, як то кажуть, на ліцо. А якби відповідні засоби б не вироблялись би і не застосовувались би, ну, щоб росіян було би занадто добре все", - додав він.

Військовослужбовець полку "Рейд" Іван Киричевський також розповів, з нуля комплектується рота, яка збиватиме “шахеди” зенітними дронами. А також збиватиме ворожі дрони-розвідники, які наводять ракети на українські міста.

На протидію цьому відкрито збір, підтримати його можна за посиланням. Номер картки банки: 4874 1000 2258 9959.

Теги:
Новини
Україна
Росія
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
Військові новини
ракетний удар
Інформаційний марафон ВЧ
Сили оборони України
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, неділя
19 жовтня
14:01
OPINION
Путін живе у концепті "неоялтинського обміну"
13:51
Оновлено
Пожежа на Оренбурзькому ГПЗ після нічого удару
Удари БПЛА по Росії: пошкоджено найбільший у світі газопереробний завод в Оренбурзі та НПЗ у Новокуйбишевську, удар по якому підтвердили СБС ЗСУ
13:47
Огляд
Сергій Васильківський
Живопис, що дихає степом: 171 рік тому народився Сергій Васильківський – митець українського світу
13:44
Олексій Лень
Українського баскетболіста Олексія Леня відрахували з клубу НБА "Нью-Йорк Нікс"
13:16
хмарна погода, хмари
Наталка Діденко: наступні два дні — найхолодніші, але з вівторка прийде потепління
13:11
Ексклюзив
Петро Андрющенко
Ми маємо напрацьовувати контраргументи на тези росіян під час перемовин, - керівник ЦВО Андрющенко
12:48
Огляд
міжнародний огляд
Пісторіус заговорив про відновлення призову чоловіків у Німеччині, а Путін у розмові з Трампом вимагав повного контролю над Донеччиною. Акценти світових ЗМІ 19 жовтня
12:05
атака на Львів
Партизани "Атеш" знищили вузол координації російських військ у Брянській області
12:01
OPINION
Будапештське рандеву Путіна і Трампа: похорон Римського статуту
11:51
Володимир Зеленський
За тиждень Росія запустила по Україні понад 3270 ударних дронів, 1370 КАБів і майже 50 ракет, - Зеленський
11:40
Китай та США
Китай заявив, що має "неспростовні докази" кібератак з боку США на китайську держустанову
11:29
Ексклюзив
ЗСУ
Росіяни намагаються перерозподілити свої сили, - у бригаді НГУ "Хартія" розповіли про ситуацію на Харківському напрямку
11:24
Республіка Сербська призначила Ану Трішич Бабич тимчасовою президенткою, підтвердивши відставку Додіка
10:46
Мета - виховати слухняного громадянина: ЦПД заявляє, що в РФ переписують "під пропаганду" підручники з мови та літератури
10:29
Іран
Іран оголосив про розірвання ядерної угоди 2015 року
10:00
OPINION
Трампу начхати на усі нюанси, йому потрібна "зупинка війни"
09:26
Афганістан і Пакистан домовилися про припинення вогню після тижня прикордонних зіткнень
09:05
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 223 бої: найгарячіше на Покровському напрямку
08:51
ЗСУ, ППО
За ніч ППО знешкодила 40 із 62 ворожих безпілотників
08:33
Оновлено
Росія атакували Україну дронами в ніч на 19 жовтня: на Дніпровщині є поранені
08:30
Ексклюзив
Віталій Портников
В Одесі на наступних мерських виборах оберуть "продовження" Труханова, - Портников
08:04
У віці 48 років помер бас-гітарист Limp Bizkit Сем Ріверс
08:02
OPINION
Чим більше шкоди зазнає Росія — тим менше хочуть їй допомагати
07:34
втрати окупантів
За добу війни в Україні РФ втратила танк, 3 бронемашини і 1000 військових
07:15
Політика в мундирі: найвідоміші випадки, коли військові ставали визначними державними діячами
01:22
Володимир Путін тисне руку посланнику президента США Дональда Трампа Стіву Віткоффу під час зустрічі в Санкт-Петербурзі 11 квітня 2025 року
Віткофф на зустрічі у Вашингтоні вимагав від української делегації віддати росіянам Донбас з огляду на "переважну російськомовність" регіону, - WP
00:42
Оновлено
Вбитий у Дубліні вихідцем з Сомалі українець Вадим Давиденко
Мріяв займатися кібербезпекою та допомагати Україні: ким був вбитий сомалійцем в Ірландії український юнак Вадим Давиденко
00:27
Джозефіна Джексон у рекламі компанії "Ковальська"
Виробника бетона оштрафували за рекламу із Джозефіною Джексон, - ЗМІ
00:00
Дональд Трамп
"США не потерплять наркотерористів": Трамп повідомив про знищення підводного човна, який перевозив наркотики
2025, субота
18 жовтня
23:54
трамп путін
Путін у розмові з Трампом знову просив увесь Донбас в обмін на ТОТ Запоріжжя й Херсонщини, - Washington Post
23:41
Світлана Лобода
Лобода виступила на весіллі футболіста Хайкіна, що "пишається російським паспортом", - блогер
23:30
Ексклюзив
Віталій Портников
Трамп і Сі Цзіньпін можуть спільно примусити Путіна до перемир'я, - Портников
23:28
Польські прикордонники знайшли тунель на кордоні з Білоруссю
22:44
Трамп та Керолайн Левітт на борту президентського лайнера
Чому Трамп пропонує Україні та РФ "визнати реалії на полі бою просто зараз": що каже речниця Білого дому
22:40
Оновлено
РФ вперше завдала удару КАБом по місту Лозова на Харківщині: 6 людей постраждали
22:38
Ексклюзив
Віталій Портников
Мирної угоди між Україною та РФ не буде ще довго, - Портников
22:17
У Черкасах дві церкви досі залишаються під контролем Московського патріархату, - капелан
21:40
Речниця президентської адміністрації США Керолайн Левітт
"Твоя мама обрала": як прессекретарка Трампа Левітт відповіла на запитання про те, чому зустріч з Путіним буде у Будапешті, де 94-го Україну позбавили ядерного арсеналу
21:17
Загальноамериканська акція No Kings (18.10.2025)
У різних містах США стартували тисячі мітингів "No Kings" проти політики Трампа
20:51
Наслідки шторму на Алясці
Західна Аляска оговтується після потужного шторму "Халонг": триває завершення евакуації та оцінка збитків
Більше новин
