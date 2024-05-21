"Важливо, щоб прозвучали голоси Африки": Зеленський запросив на саміт миру президента Анголи

Про це Зеленський повідомив у Telegram.

"Провів телефонну розмову з Президентом Анголи Жоао Лоренсу. Подякував за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також його особисту позицію щодо засудження російської агресії", - написав Зеленський.

Президент України запросив ангольського колегу долучитися до саміту миру в Швейцарії.

"Запросив президента Лоренсу взяти участь в інавгураційному саміті миру в Швейцарії. Для нас важливо, щоб на саміті прозвучали голоси Анголи та інших країн Африки, особливо щодо такої теми, як глобальна продовольча безпека", - повідомив Зеленський.

Очільник держави також запросив Жоао Лоренсу до України.

Саміт миру: подробиці й особливості заходу

26 лютого Швейцарія повідомила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. У Кремлі заявили, що організовувати такий захід без РФ "несерйозно й навіть смішно".

18 березня посол Китаю у Швейцарії Ван Шіхтін заявив, що КНР розглядає можливість участі в саміті миру, який організовує Швейцарія на прохання України.

2 травня у МЗС Швейцарії заявили, що РФ має взяти участь у Саміті миру, адже "мирний процес без Росії немислимий". Проте цьогоріч Москву на захід не запрошували.

Того ж дня президент України Зеленський заявив, що саміт буде першим реальним шансом для відновлення миру.

Речник президента України Сергій Никифоров повідомив, що на Саміті миру планують виробити спільну переговорну позицію України, яку передадуть вищому керівництву Росії.

Станом на 21 травня участь у саміті миру підтвердили понад 50 держав.