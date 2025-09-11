Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Для початку планується виготовлення першої тисячі дронів — усі вони будуть доставлені в Україну.

"Дрони-перехоплювачі вже зарекомендували себе проти "шахедного" терору Росії. Будемо надалі масштабувати ці проєкти, залучати інвестиції та вдосконалювати технології, аби максимально ефективно захищати українські міста й мирних людей від російських повітряних атак", - наголосив Шмигаль.

Під час зустрічі з Джоном Гілі в Лондоні обговорили практичну імплементацію угоди.

"Це – вагомий крок в реалізації угоди про столітнє партнерство між Україною та Великою Британією. Ми також підбили підсумки засідання у форматі "Рамштайн" та скоординували питання на наступну зустріч, що відбудеться в жовтні. Дякуємо Великій Британії за лідерство та підтримку", - додав міністр оборони.