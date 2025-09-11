Велика Британія вироблятиме українські дрони-перехоплювачі
Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі в продовження домовленостей між президентом України та прем’єр-міністром Великої Британії щодо розвитку промислової співпраці підписав відповідну угоду
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Для початку планується виготовлення першої тисячі дронів — усі вони будуть доставлені в Україну.
"Дрони-перехоплювачі вже зарекомендували себе проти "шахедного" терору Росії. Будемо надалі масштабувати ці проєкти, залучати інвестиції та вдосконалювати технології, аби максимально ефективно захищати українські міста й мирних людей від російських повітряних атак", - наголосив Шмигаль.
Під час зустрічі з Джоном Гілі в Лондоні обговорили практичну імплементацію угоди.
"Це – вагомий крок в реалізації угоди про столітнє партнерство між Україною та Великою Британією. Ми також підбили підсумки засідання у форматі "Рамштайн" та скоординували питання на наступну зустріч, що відбудеться в жовтні. Дякуємо Великій Британії за лідерство та підтримку", - додав міністр оборони.
- 21 липня відбулося засідання "Рамштайн", в якому взяли участь представники 52 країн на рівні міністрів оборони та їх заступників. Новий міністр оборони України Денис Шмигаль озвучив головні потреби Києва та ключові рішення партнерів.
- 9 вересня міністр оборони України Денис Шмигаль заявив, що його делегація Міноборони прибула до Лондона для участі у засіданні Контактної групи з питань оборони України в рамках формату "Рамштайн".
- 9 вересня на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" міністри оборони Великої Британії Джон Гілі й Німеччини Борис Пісторіус оголосили про нові ініціативи з військової допомоги
