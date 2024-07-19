Від кількості не буде ніякого толку, якщо не буде якості: полковник СБУ Костенко про мобілізацію в Україні
Роман Костенко, народний депутат України, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ, зазначив, якщо темпи мобілізації будуть триматися показників червня-липня, то до кінця року щодо кількісного показника можемо говорити про повну боєготовність армії
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Всі мобілізаційні цифри у будь-якій країні є таємними. Хочу сказати, що на даний момент починаючи з 18 травня, коли закон був прийнятий, то темпи мобілізації у нас достатньо зросли. За травень-червень ми набрали більше людей, ніж до цього декілька місяців, коли знизилися темпи мобілізації. Навіть військові зараз говорять, якщо ці темпи не впадуть, які у нас були у травні-липні, то до кінця року ми можемо мати більш як 80% укомплектованості наших бригад, а це говорить про повну боєготовність армії", - зауважив полковник СБУ.
За його словами, однак, кількість не означає якість, тому велике питання у навчальних центрах стає до якості, бо наші ТЦК десь недопрацьовують, гонячись за кількістю особового складу.
"А потім ми отримуємо людей, які або не допройшли комісію, або їх просто не забирають з навчальних центрів, тому що вони фізично не можуть виконувати певні завдання. Багато бригад не можуть собі дозволити самим набирати людей, тому беруть тих, кого дає ТЦК, і це є проблемою. Кількість нам теж потрібна, але, якщо ми втратимо якість або зведемо її нанівець, то від кількості не буде ніякого толку", - резюмував Роман Костенко.
- 16 липня завершився 60-денний період надання послуги з уточнення даних військовозобов’язаних у ЦНАПах: протягом цього часу нею скористалися більше 1,4 млн громадян України.
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