Від кількості не буде ніякого толку, якщо не буде якості: полковник СБУ Костенко про мобілізацію в Україні

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Всі мобілізаційні цифри у будь-якій країні є таємними. Хочу сказати, що на даний момент починаючи з 18 травня, коли закон був прийнятий, то темпи мобілізації у нас достатньо зросли. За травень-червень ми набрали більше людей, ніж до цього декілька місяців, коли знизилися темпи мобілізації. Навіть військові зараз говорять, якщо ці темпи не впадуть, які у нас були у травні-липні, то до кінця року ми можемо мати більш як 80% укомплектованості наших бригад, а це говорить про повну боєготовність армії", - зауважив полковник СБУ.

За його словами, однак, кількість не означає якість, тому велике питання у навчальних центрах стає до якості, бо наші ТЦК десь недопрацьовують, гонячись за кількістю особового складу.

"А потім ми отримуємо людей, які або не допройшли комісію, або їх просто не забирають з навчальних центрів, тому що вони фізично не можуть виконувати певні завдання. Багато бригад не можуть собі дозволити самим набирати людей, тому беруть тих, кого дає ТЦК, і це є проблемою. Кількість нам теж потрібна, але, якщо ми втратимо якість або зведемо її нанівець, то від кількості не буде ніякого толку", - резюмував Роман Костенко.