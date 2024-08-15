Відтоку противника не відчуваємо: офіцер бригади "Рубіж" Кожубенко з Бахмутського напрямку
Офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор НГУ Дмитро Кожубенко зазначив, що ворожі штурмові групи стали меншими, але це не пов'язано з операцією ЗСУ на Курщині
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"У районі оборони бригади "Рубіж" немає відчутного відтоку особового складу противника. Росіяни, як здійснювали штурмові дії, так і продовжують їх здійснювати. Однак противник змінив тактику штурмів. Групи для штурмів стали меншими, але це не пов'язано з тим, що наші війська почали активні бойові дії в районі Курської області", - зауважив Кожубенко.
За словами офіцера, стратегічний задум противника залишається незмінним. Мета росіян - досягти населеного пункту Сіверськ, щоб надалі розвивати активні штурмові дії в напрямку Слов'янська, і рухатися далі до більших населених пунктів.
"Наразі готуємося до бойових дій та відбиваємо всі удари противника", - наголосив Кожубенко.
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