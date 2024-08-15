Відтоку противника не відчуваємо: офіцер бригади "Рубіж" Кожубенко з Бахмутського напрямку

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"У районі оборони бригади "Рубіж" немає відчутного відтоку особового складу противника. Росіяни, як здійснювали штурмові дії, так і продовжують їх здійснювати. Однак противник змінив тактику штурмів. Групи для штурмів стали меншими, але це не пов'язано з тим, що наші війська почали активні бойові дії в районі Курської області", - зауважив Кожубенко.

За словами офіцера, стратегічний задум противника залишається незмінним. Мета росіян - досягти населеного пункту Сіверськ, щоб надалі розвивати активні штурмові дії в напрямку Слов'янська, і рухатися далі до більших населених пунктів.

"Наразі готуємося до бойових дій та відбиваємо всі удари противника", - наголосив Кожубенко.

За минулу добу, 14 серпня, на фронті відбулося 165 бойових зіткнень, основні зусилля ворог концентрує на Покровському напрямку.

Російські окупанти проводять перегрупування та здійснюють підготовку до нових штурмів позицій Сил оборони в Харківській області.

Генерал армії України, голова Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж зазначив, що на сході України росіяни виконують завдання Путіна щодо захоплення нових територій.





