Використання ворогом балістики свідчить про його неспроможність швидко виконати завдання на полі бою, - Defense Express

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Противник продовжує тероризувати українське населення. Ворог не здатний швидко виконати завданням на полі бою, тому веде гібридні дії. Одним з таких проявів є використання потужних балістичних ракет, які завдають перш за все шкоди мирному населенню. Ці дії мають на меті вплинути на населення України та її здатність до опору", - наголосив Рябих.

За словами військового експерта, "Іскандер" може завдавати ударів на відстань до 500 км.

"Цю ракету важко завчасно виявити, відреагувати та збити. В Україні є небагато локацій, здатних ефективно боротися з балістичною загрозою. "Іскандер" може досягти цілі на максимальній дальності приблизно за 260-270 секунд. "Іскандер" запускається з наземної платформи, яку противник намагається приховати, що ускладнює її виявлення", - пояснив Рябих.

Директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що на меншу відстань "Іскандер" летить ще швидше.

"Від моменту оголошення тривоги до фактичного удару проходить всього кілька хвилин - дві-три, не більше. Тому при оголошенні тривоги з балістичною загрозою є лише кілька секунд для швидкої реакції, щоб пройти до укриття", - зауважив Рябих.