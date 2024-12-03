Викраденого мера Херсона Колихаєва бачили у таємній в'язниці ФСБ РФ, - документаторка воєнних злочинів Мамонова

Про це написала документаторка воєнних злочинів Лабораторії журналістики суспільного інтересу Ганна Мамонова.

"Говорила з людиною, яка просиділа 2,5 роки в Сімферополі на підвалі ФСБ. Це таємна тюрма. Чоловік недавно повернувся в Україну. Каже, що бачив Колихаєва, викраденого мера Херсона, у підвалі ФСБ. Мер тримається", - йдеться у повідомленні.

За словами Мамонової, останній раз їй підтверджували, що Колихаєв перебуває у підвалі ФСБ навесні 2024 року. Вона додала, що росіяни приховують, де тримають міського голову, а також заперечують існування вʼязниці в підвалі будівлі ФСБ.

Зазначається, що у 2022 році росіяни поспіхом облаштували таємну в'язницю в підвалі будівлі ФСБ. Це було викликано масовими викраденнями людей на окупованому півдні України - Херсонщині та Запорізькій області, - яких потім доставляли до Криму. Через брак камер у підвалі просто спорудили перегородки, без туалетів й умивальників.

Допити проводять співробітники ФСБ, які приїжджають з Росії, а не місцеві з Криму. Вони працюють у ротаційному режимі. Під час допитів використовують поліграф і побиття.

Викрадення Ігоря Колихаєва

25 квітня окупанти захопили будівлю Херсонської міської ради, а вже 26 квітня призначили там свою "міську владу". Колихаєв залишався у місті та працював дистанційно аж до 28 червня 2022 року, поки не був викрадений.

На наступний день поліція Херсонської області відкрила кримінальне провадження по факту викрадення військовими РФ Херсонського міського голови Ігоря Колихаєва. З 7 липня 2022 року повноваження голови міської військової адміністрації тимчасово виконувала секретарка міської ради Галина Лугова.

2 березня 2023 року Зеленський призначив Романа Мрочка начальником Херсонської міської військової адміністрації.

У вересні 2023 року представник Головного управління розвідки Андрій Юсов підтвердив перебування міського голови Херсона Ігоря Колихаєва в російському полоні.

