Військові навчання і підсилення ППО сусідніми країнами, говорить про те, що "туди щось залітало", - Ігнат
Країни-сусіди підсилюють свою ППО та намагаються отримати перспективні системи та інше озброєння, що свідчить про те, що вони "відчули запах війни"
Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"Мабуть, країни, які межують з Україною, уже відчули запах війни і розуміють, що загроза є і на неї треба реагувати", - сказав він.
За його словами, країни-сусіди посилюються, зокрема Польща, Румунія, Словаччина та інші країни, намагаючись отримати перспективні системи ППО та інше озброєння, наприклад, авіаційні комплекси, літаки.
"Те, що вони проводять навчання, певне підсилення своєї ППО на кордоні з Україною, говорить про те, що туди таки щось залітало. Ми маємо випадки, коли російські засоби повітряного нападу, це і дрони, і ракети, часто потрапляють в ці країни і загрожують безпосередньо їх безпеці. Країни на це реагують", - заявив Ігнат.
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Під час масованого повітряного удару РФ по Україні у ніч на п'ятницю, 29 грудня, повітряний простір Польщі перетнула російська ракета. Президент Анджей Дуда провів термінову нараду з військовими та перемовини з генсеком НАТО.
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У Польщі не виключають, що порушення повітряного простору ракетою РФ 29 грудня було провокацією.
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