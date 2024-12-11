Військові зможуть подавати рапорт на винагороду за знищену техніку РФ через "Армія+", - Міноборони

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"У нас у застосунку було опитування стосовно цієї процедури. Воно стало найпопулярнішим серед усіх опитувань в "Армія+", близько 18 000 військових взяли участь", – розповіла вона.

За словами посадовиці, у Міноборони почули про проблеми цього процесу й вирішили зробити новий сервіс для отримання такої винагороди.

Черногоренко наголосила, що вже скоро в "Армія+" запустять новий рапорт як "важливий інструмент підтримки та мотивації наших захисників".

Вона також зазначила, що нововведення дозволить кожному військовослужбовцю "швидко, без зайвих паперів та бюрократії" подати дані про успішне виконання бойового завдання й отримати винагороду впродовж 72 годин з моменту, коли рапорт погодять.