Навчальні курси, Е-посвідчення та програма лояльності для воїнів: які оновлення з'являться в Армії+

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета - зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії", - Катерина Черногоренко.

Оновлення включатимуть:

Навчальний модуль: Застосунок отримає навчальні курси з основ військової справи, погоджені з Генеральним штабом ЗСУ.

Застосунок отримає навчальні курси з основ військової справи, погоджені з Генеральним штабом ЗСУ. Електронний військовий квиток: Цифровий аналог паперового військового квитка, що матиме аналогічну юридичну силу.

Цифровий аналог паперового військового квитка, що матиме аналогічну юридичну силу. Програма лояльності: Система бонусів, знижок та соціальних пільг для військовослужбовців від комерційних партнерів.

Крім того, застосунок "Резерв+" отримає новий сервіс пошуку вакансій у військових частинах.

"Ми прагнемо зробити процес мобілізації більш прозорим та інформативним. Щоб вмотивовані люди, які вирішили добровільно долучитися до лав Сил оборони, отримали повну картину можливостей служби", - додала заступниця міністра.

Американська делегація високо оцінила прогрес Міністерства оборони у сфері інновацій, зокрема заснування Коаліції дронів та впровадження важливих законодавчих ініціатив. А також презентувала свої пропозиції щодо реформування оборонного сектору в Україні.

Сторони домовилися продовжити спільну роботу у сфері інновацій та цифрової трансформації оборонного сектору.

Запуск Армії+