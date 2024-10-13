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Навчальні курси, Е-посвідчення та програма лояльності для воїнів: які оновлення з'являться в Армії+

Марія Науменко
13 жовтня, 2024 неділя
17:47
Технології

Заступниця міністра оборони України з питань цифрової трансформації Катерина Черногоренко під час зустрічі з американською делегацією на чолі з віцепрезидентом Інституту миру США Вільямом Тейлором анонсувала оновлення мобільного застосунку Армія+, що перетворить його на універсальний цифровий помічник для військовослужбовців

Зміст

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

"У цивільному житті ми звикли до зручних цифрових сервісів. Наша мета - зробити військову службу максимально комфортною та сучасною, враховуючи специфіку армії", - Катерина Черногоренко.

Оновлення включатимуть:

  • Навчальний модуль: Застосунок отримає навчальні курси з основ військової справи, погоджені з Генеральним штабом ЗСУ.
  • Електронний військовий квиток: Цифровий аналог паперового військового квитка, що матиме аналогічну юридичну силу.
  • Програма лояльності: Система бонусів, знижок та соціальних пільг для військовослужбовців від комерційних партнерів.

Крім того, застосунок "Резерв+" отримає новий сервіс пошуку вакансій у військових частинах.

"Ми прагнемо зробити процес мобілізації більш прозорим та інформативним. Щоб вмотивовані люди, які вирішили добровільно долучитися до лав Сил оборони, отримали повну картину можливостей служби",  - додала заступниця міністра.

Американська делегація високо оцінила прогрес Міністерства оборони у сфері інновацій, зокрема заснування Коаліції дронів та впровадження важливих законодавчих ініціатив. А також презентувала свої пропозиції щодо реформування оборонного сектору в Україні.

Сторони домовилися продовжити спільну роботу у сфері інновацій та цифрової трансформації оборонного сектору.

Запуск Армії+

Кабінет міністрів України 30 липня затвердив положення про державний портал електронних публічних послуг у сфері національної безпеки і оборони Армія+.

Міністерство оборони України 20 червня запустило новий чат-бот Армія+, створений для надання підтримки військовим, цивільним та їхнім сім'ям.

8 серпня президент України Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром оборони Рустемом Умєровим презентували платформу "Армія+".

Керівник проєкту "Армія+" Роман Завгородній розповів, що витоку персональних даних в сервісі не може бути, а до кінця 2024 року в його межах прагнуть запустити застосунки для родин військовослужбовців. Також він пояснив, як працюватиме "АрміяID", та розповів про рапорти в застосунку для військових.

Станом на 13 серпня застосунок "Армія+" запровадили 80 військових частин.

Теги:
Суспільство
Світ
Україна
військові
мобілізація
Війна з Росією
США
підтримка України
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