"Військовослужбовців, на плечах яких ми вивозимо вже 4-й рік повномасштабного вторгнення, знову намагаються зробити крайніми": ветеран Симороз про законопроєкт №13452

Про це в етері Еспресо заявив ветеран російсько-української війни Олег Симороз.

"Законопроєкт №13452 це чергова штанга Офісу президента і їхнього ручного парламенту. Щодо відкату назад, то в мене немає такого відчуття про те, що все минулось. Я теж виходив на вулицю і брав участь у протестах проти цього закону", - розповів Симороз.

Ветеран наголосив, що влада має приймати рішення в інтересах посилення обороноздатності держави, а не навпаки.

"Військових знову захотіли зробити крайніми у великих проблемах, які є в українській армії й стосується великої прірви й несправедливості. Коли на плечах українського військовослужбовця ми вивозимо 4-й рік повномасштабного вторгнення, у нас їх намагаються зробити крайніми у проблемах, які дійсно глобальні вже. Зокрема, зірвана мобілізація, як наслідок неукомплектування військ, а також низькою мотивацією в армії, яка повʼязана командирами-самодурами. В цьому контексті, замість розв'язання цих проблем, нам запропонували посилити відповідальність для українського військовослужбовця. Я вважаю, що це абсолютно відірвана від реальності ситуація. Замість того щоб розвʼязувати проблеми в інтересах нашої обороноздатності, у нас військових знову намагались зробити винними", - додав він.