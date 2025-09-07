Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією "Військовослужбовців, на плечах яких ми вивозимо вже 4-й рік повномасштабного вторгнення, знову намагаються зробити крайніми": ветеран Симороз про законопроєкт №13452
"Військовослужбовців, на плечах яких ми вивозимо вже 4-й рік повномасштабного вторгнення, знову намагаються зробити крайніми": ветеран Симороз про законопроєкт №13452

Віталій Бесараб
7 вересня, 2025 неділя
13:28
Війна з Росією Олег Симороз

Влада замість розв'язання проблеми мобілізації та мотивації в українській армії вирішила знову зробити крайніми військовослужбовців, які вже 4-й рік тримають фронт

Про це в етері Еспресо заявив ветеран російсько-української війни Олег Симороз.

"Законопроєкт №13452 це чергова штанга Офісу президента і їхнього ручного парламенту. Щодо відкату назад, то в мене немає такого відчуття про те, що все минулось. Я теж виходив на вулицю і брав участь у протестах проти цього закону", - розповів Симороз.

Ветеран наголосив, що влада має приймати рішення в інтересах посилення обороноздатності держави, а не навпаки.

"Військових знову захотіли зробити крайніми у великих проблемах, які є в українській армії й стосується великої прірви й несправедливості. Коли на плечах українського військовослужбовця ми вивозимо 4-й рік повномасштабного вторгнення, у нас їх намагаються зробити крайніми у проблемах, які дійсно глобальні вже. Зокрема, зірвана мобілізація, як наслідок неукомплектування військ, а також низькою мотивацією в армії, яка повʼязана командирами-самодурами. В цьому контексті, замість розв'язання цих проблем, нам запропонували посилити відповідальність для українського військовослужбовця. Я вважаю, що це абсолютно відірвана від реальності ситуація. Замість того щоб розвʼязувати проблеми в інтересах нашої обороноздатності, у нас військових знову намагались зробити винними", - додав він.

  • У пʼятницю, 5 вересня, на Майдані Незалежності у Києві пройшла акція протесту проти прийнятого у першому читанні законопроєкту №13452.

  • 6 вересня у Міністерстві оборони України завили, що підтримують позицію Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності та Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки про необхідність виключення із законопроєкту №13452 положень про посилення відповідальності військових за непокору


     
