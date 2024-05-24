Ворог може зробити ще одне джерело тиску на наші Збройні сили: офіцер ЗСУ Лапін про загрозу на Сумському напрямку

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Я звертаю увагу і на Сумський напрямок, бо зачастили росіяни зі своїми диверсійно-розвідувальними операціями на Сумщині. Є інформація, що вони там накопичують необхідні сили для того, щоб розтягувати наші резерви. На Харківщині їм це вдалося. А хто зупинив ворога на Харківщині окрім бригади ТрО, яка укомплектована без мотопіхотних підрозділів? Туди були закинуті резерви. Це був спецпідрозділ Нацгвардії та інші спецпідрозділи. А якщо зараз паралельно піде на Сумщині, то ми з яких фронтів будемо знімати наш особовий склад?" - зауважив офіцер ЗСУ.

За його словами, коли почалися негаразди в Очеретиному, то дзюрку послали туди закривати 100-ту бригаду, яка не з дому чи з полігону приїхала, а була знята з іншої ділянки фронту. Тобто говоримо про те, що накопичення резервів бажає бути кращим.

"Я припускаю, що росіяни можуть зробити ще одне джерело тиску на наші Збройні сили та розтягувати наші резерви. Сьогодні вони пройшли на Харківщині, я думаю, що недалекий час, коли вони теж саме будуть робити десь на якихось ділянках на Сумщині. Однак це не буде безслідно для нашої розвідки, повинно бути розуміння де і які сили та засоби противник накопичує", - підкреслив Ігор Лапін.