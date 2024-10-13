Ворог намагається створити умови для оперативного оточення Сил оборони в районі Курахового, - військовий експерт Снєгирьов
Співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов повідомив, що росіяни активізували бойові дії на Курахівському напрямку з метою оточити підрозділи Сил оборони в місті Курахове
Про це він повідомив в етері Еспресо
"Росіяни намагаються більше концентрувати свої зусилля на Курахівському напрямку. Це дає їм можливість флангового охоплення підрозділів Сил оборони, а також взяти під контроль логістику нашої армії. Втім, найголовнішою причиною є створення умов для розширення лінії бойового зіткнення шляхом активізації бойових не тільки на західних регіонах Донецької області, а й вже Запорізької області. Наразі окупанти намагаються створити передумови для створення оперативного оточення Сил оборони в районі Курахового. Оскільки, Курахове є не тільки логістичним хабом для ЗСУ, а й промисловим центром", - пояснив Снєгирьов.
Експерт зауважив, що окупанти мають плани просуватись далі вглиб Донецької та Запорізької областей.
"Окупанти чудово розуміють значення захоплення Курахового для подальшого просування вглиб території України. Зокрема, як в Донецькій, так і в Запорізькій області", - додав він.
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