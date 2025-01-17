Ворог не зміг навести переправи через Оскіл, - комбат БПАК "Ахіллес" про ситуацію біля Дворічного

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Ворогу не вдалося навести переправи - це важливий момент. Загарбники вимушені користуватися човнами й плотами. Це означає, що перекидання необхідної кількості ресурсів, сил та засобів для ворога максимально ускладнено", - пояснив Федоренко.

За словами командира БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади, у ворога є системні проблеми з можливістю повною мірою зайняти плацдарм на правому березі річки Оскіл і провести накопичення сил для подальшого просування.

"Наразі ситуація біля Дворічного дуже схожа на ту, яка була в районі населеного пункту Новомлинськ. Тоді противнику також вдалося за негоди та інших обставин затягнути певну кількість особового складу, намагатися розширити плацдарм, але його просування було стабілізовано Силами оборони. Як наслідок, ворога з Новомлинська було вибито", - нагадав Федоренко.

Командир також додав, що у Дворічному тривають активні бойові дії. Зараз вони надзвичайно інтенсивні.

"За моїми переконаннями, є всі підстави вважати, що вдасться блокувати ворога й надалі провести необхідні заходи, щоб не дати можливості противнику повною мірою реалізувати задум", - наголосив Федоренко.