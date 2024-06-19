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Головна Війна з Росією Ворог підтягує резерви, активізація масштабна, - офіцер Азова про ситуацію на сході, зокрема на Лиманському напрямку
Ексклюзив

Ворог підтягує резерви, активізація масштабна, - офіцер Азова про ситуацію на сході, зокрема на Лиманському напрямку

19 червня, 2024 середа
10:00
Війна з Росією війна проти РФ ЗСУ

Ілля "Гендальф" Самойленко, офіцер 12-ої бригади "Азов" розповів про концентрацію сил ворога на сході

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Про це він повідомив у етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо говорити про Лиманський напрямок, то в нас тут стабільно гаряче досить довго. Концентрація сил ворога значна. Більш того, було помічено, що противник підтягує резерви на території Донецької і Луганської областей. Певна активізація з боку росіян триває досить масштабно", - зазначив він.

Активного просування противника немає, але концентрація сил досить значна, каже Самойленко.

"Противник не зупиняється в застосуванні високоточної зброї, керованих авіабомб, артилерійських обстрілів, в тому числі крупних калібрів 203 мм, 240 мм. Активного просування противника на нашій ділянці немає. Тому що ці спроби прорвати лінію оборони пересікаються. Ми намагаємося бити противника раніше, ніж він сформує бойовий порядок, але концентрація сил досить значна", - додав він.

  • Протягом доби 18 червня на Лиманському напрямку ворог 13 разів намагався витіснити наших захисників із займаних позицій у районах Греківки, Макіївки, Тернів та Серебрянського лісництва. 12 атак відбито українськими захисниками.

Теги:
Україна
Росія
військові
російська армія
ЗСУ
окупанти
Військові новини
Лиман
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