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Ворог підтягує резерви, - Синєгубов розповів про передислокацію російських військ на Харківщині

11 червня, 2024 вiвторок
17:21
Війна з Росією окупант

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, куди і з яких напрямків росіяни перекидають свої війська на Харківщині

Зміст

Про це він написав у Telegram.

"Лінія фронту стабілізована, однак ворог все одно не полишає спроб атакувати позиції наших військових, перед ними і надалі стоїть завдання можливого просування вглиб нашої території, тому оборонна операція по факту триває. По Липецькому напрямку ворог успіху не має, по Вовчанському так само. Там відповідно відбуваються як вчора, так і сьогодні вуличні бої, наші воїни намагаються зайняти більш вигідне тактичне положення", - розповів Синєгубов.

Він зазначив, що росіяни намагаються штурмувати на Куп’янському напрямку і підтягують туди резерви.

"Ворог проводить штурмові дії, не збавляючи фактично темпів, для цього він підтягує резерви як на північ нашої території, так і на Куп’янський напрямок так само. Звідки він фактично ці ресурси бере: це і Сумський напрямок, і з Куп’янського напрямку передислоковує свої війська на північ нашої території", - зазначив голова області.

Також за непідтвердженою інформацією, ворог перетягує навіть резерви із Херсонського напрямку.

"Ну і вже з’явилася інформація, що нібито із Херсонського напрямку там само він відтягнув свої резерви на Харківський, тому будемо аналізувати і відповідно будемо дивитись, лише скажу одне - наші військові готові до будь-яких підтягувань резервів тощо і зараз основна мета - це завдати найбільшого ураження ворогу, його живій силі, озброєнню і військовій техніці", - додав Синєгубов.

  • 11 червня військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов не виключає активізацію противника на Харківському та Сумському напрямках найближчими днями.
Теги:
Україна
російська армія
Сумщина
Херсонщина
Харківщина
Олег Синєгубов
Куп'янськ
Вовчанськ
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