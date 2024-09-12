Ворог продовжує активно тиснути на Куп’янському напрямку, але береже техніку, - 14-та ОМБр ім. князя Романа Великого

Про це вона повідомила у етері Еспресо.

"Будні тривають доволі активно крайніх днів 10 - тижні 2. Противник збільшив кількість своїх намагань йти на штурмові дії і відповідно збільшив свої втрати. Свої втрати в основному в особовому складі, тому що крайній час він менше використовує техніки, як броньованої, так і автомобільної. Навіть менше, скажімо так, у його тилах він її використовує, на це є, звісно, певні причини. Перед оцим більш активним періодом вдалося дуже багато знищити техніки: броньованої важкої, автомобільної техніки, автомобільної техніки, яка перевозила БК. Було знищено доволі багато польових складів БК та з паливно-мастильними матеріалами", - розповіла вона.

За словами Надії Замриги, ворог став обередніший у застосуванні техніки, та відправляє живу силу малими групами.

"Ну тобто він, мабуть, зараз певну таку позицію обережності зайняв і техніку менше застосовує. А жива сила продовжує: по 2-3 людини на різних напрямках намагаються йти і роблять це вдень, але і вночі так само пробують знайти слабке місце, десь просунутись. Відповідно аеророзвідка працює чудово і це все знищується", - додала начальниця служби зв'язів із громадськістю бригади.