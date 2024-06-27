Ворог просувається на Старомихайлівському напрямку та прагне розділити Сили оборони на Куп'янсько-Лиманському, - військовий експерт Лакійчук
Керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ", капітан першого рангу запасу ВМС України Павло Лакійчук розповів про ситуацію на фронті Донецької області
Таку думку він висловив в етері Еспресо.
"Якщо говорити, що ситуація без змін, то це свідчить, що ситуація залишається важкою. Головнокомандувач, міністр оборони відвідали буквально вчора найкритичніший напрямок - це донбаська лінія, де ворог продовжує просування. Це стосується не тільки боїв на Покровському напрямку, безпосередньо в районі Очеретиного і вже на північний захід від Очеретиного, це стосується не тільки Часовоярського напрямку на півночі, де ворог намагається цей торецький виступив обігнути з флангів, на самому турецькому напрямку. Сьогодні маємо не дуже втішні новини південніше - це колишній Мар'янський напрямок, Старомихайлівський по іншому, де ворог має просування ще на двох ділянках", - розповів керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".
Лакійчук наголосив, що тактика ворога помалу тиснути своєю кількість на Сили оборони місцями призводить до критичних наслідків.
"Кількість переходить інколи в якість. Таке продавлювання нашого фронту може зрештою мати дуже небезпечні наслідки. Я сподіваюся, що саме це було в фокусі тих питань, які обговорювали міністр оборони та головнокомандувач на фронті. Не забуваймо про те, що й на півночі, на Куп’янсько-Лиманському напрямку, йдуть важкі бої. Цей напрямок можна вважати другорядним, але те, що він є допоміжним ударом, не означає, що там бої менш жорстокі та менш запеклі. Ворог продовжує намагатися розрізати наші угрупування оборони навпіл з метою їх подальшого розгрому, але поки що серйозного успіху немає", - підсумував капітан першого рангу запасу ВМС України.
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