Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією Врятували Україну від блекауту, розбили штаб Чорноморського флоту, ліквідували цінні борти та пункти управління ворога: Олещук підсумував три роки командування Повітряними Силами

Врятували Україну від блекауту, розбили штаб Чорноморського флоту, ліквідували цінні борти та пункти управління ворога: Олещук підсумував три роки командування Повітряними Силами

Марія Науменко
31 серпня, 2024 субота
19:25
Війна з Росією Командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук

Командувач Повітряних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук розповів про головні здобутки за три роки на чолі відомства

Зміст

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"У серпні 2021 року я мав честь очолити великий колектив – другий за чисельністю вид Збройних Сил України – Повітряні Сили. Це були важкі три роки. Три роки війни за Україну. Щодня і щоночі мені доводилось приймати непрості рішення, від який безпосередньо залежить життя багатьох людей, контролювати повітряний простір, ситуацію на фронті", - зазначив Олещук.

Він зауважив, що з моменту його призначення на посаду довелося зіткнутися з величезними викликами та загрозами, зокрема, з необхідністю налагодити систему управління військами в новій організаційно-штатній структурі та готуватися до російського вторгнення.

За його словами, Повітряні Сили вистояли під час масованого ракетного удару по об’єктах відомства на початку вторгнення, врятували техніку та людей, а вже за два місяці очистили небо від ворожих літаків на підконтрольній території.

"На початку російського вторгнення було найважче. Але у нас був чіткий план дій на випадок масованого ракетного удару по об’єктах Повітряних Сил, - додав він. - Звісно, були болючі втрати, але ми вистояли. І вже за два місяці Повітряні Сили очистили небо від ворожих літаків на підконтрольній території, налагодили систему протиповітряної оборони, в якій працюють також підрозділи ППО усіх Сил оборони".

Олещук також згадав про героїчні бойові вильоти українських пілотів, які вже на початку війни завдавали ударів по російській території, а також про успішне застосування високоточних західних бомб та ракет із літаків радянського виробництва.

Серед інших здобутків командувач назвав:

  • Отримання на озброєння та опанування десятків систем західного виробництва, які фактично витісняють радянські ЗРК.
  • Збиття першого "Кинджала" над Києвом, а потім – десятків балістичних ракет.
  • Отримання на озброєння американські винищувачі F-16 та навчання їхніх пілотів за кордоном.
  • Проведення десятків успішних операцій зі знищення російської авіації, зокрема, збиття п’яти бортів на Брянському напрямку, двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50, Іл-22, Ту-22М3 та інших.
  • Знищення Чорноморського флоту РФ та удари по об’єктах в тилу ворога.
  • Сприяння в наступі на сході України та на Курщині.

"Я дякую усьому особовому складу Повітряних Сил за довіру та підтримку, за розуміння, за те, що стояли поруч, за захист, мужність, героїзм і патріотизм. Перемога на землі – кується в небі", - підсумував Олещук.

  • У пʼятницю, 30 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.

Теги:
Суспільство
Україна
ППО
Військові новини
Авіація
Читайте також:
Дмитро Лубінець
Автор Юлія Юліна
30 серпня, 2024 п'ятниця
Лубінець попередив про шахрайську схему зі звільненням полонених
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Автор Ольга Бабишена
31 серпня, 2024 субота
Росія атакувала Україну безпілотниками і ракетами: на підльоті до Києва ППО знищила усі ворожі дрони
Карта бойових дій за 21-28 серпня
Автор Оксана Ліховід
28 серпня, 2024 середа
Росіяни зрозуміли мету маневру на Курщині, незабаром можливі бої за Покровськ, - військовий експерт Ступак
Київ
+26°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.92
    Купівля 40.92
    Продаж 41.4
  • EUR
    Купівля 45.3
    Продаж 45.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
31 серпня
19:50
Оновлено
новини Львівщини
РФ вдарила по Харкову та передмістю 31 серпня: 2 людини загинули, 12 поранено
19:29
Анна Стеценко
Україна здобула ще дві медалі на Паралімпіаді-2024 у плаванні на спині
19:00
Румунія, прапор Румунії
У Румунії в будинку знайшли застреленим українця, який кілька днів тому незаконно перетнув кордон, - ЗМІ
19:00
Партнерський матеріал
Війна в Україні: що відомо про перебіг відновлювальних робіт на Чернігівщині та які фактори гальмують процес відбудови
18:56
Ексклюзив
путін, путлер
Путіну на Монголію байдуже, йому важливо створити прецедент: політолог Сушко про арешт російського диктатора за мандатом МКС
18:56
Оновлено
Рух, УПЛ, чемпіонат України
"Ворскла" зіграла в нічию з "Карпатами", "Олександрія" здолала "Колос". Розклад і результати матчів 5-го туру УПЛ
18:53
Вірменія
Вірменія та Азербайджан заявили про прогрес у досягненні мирної угоди
18:47
На Курському напрямку сили ППО збили ворожий безпілотник "Оріон"
18:34
Огляд
Олександр Комаров
Трагічні втрати, перше золото на Паралімпіаді та космічний Циганков: огляд новин українського спорту за 24-30 серпня
18:19
засновник Telegram Павло Дуров
Дуров допомагав Франції запобігати терактам, але не розкривав "військову таємницю" РФ, - Liberation
18:14
Рустем Умєров
Умєров представив США список далекобійних цілей у Росії
17:37
На Одещині п'яний чоловік кинув гранату в гараж з людьми
17:36
Рустем Умєров
Умєров: звільнення Олещука з командування Повітряних сил не пов'язано з першою втратою F-16
17:31
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий
"Такі були правила гри": Лісовий визнав "співпадіння" у своїй дисертації
17:19
Єгор Дементьєв
Паралімпіада-2024: українець Єгор Дементьєв здобув срібло у велотреку
17:05
Наталія Шарко
Новою гауляйтеркою Генічеська росіяни призначили місцеву екссуддю Наталію Шарко, - ЗМІ
16:47
обстріл Суми
Ударом з авіації РФ пошкодила будинки у Сумах
16:33
ЗСУ генштаб війна з Росією
З початку доби на фронті відбулося 109 боєзіткнень: росіяни найактивніше наступають на Покровському та Курахівському напрямках
16:32
За три дні з Костянтинівської громади на Донеччині евакуювали 86 дітей
16:14
Ексклюзив
путін
Фашизація російського люмпена несе загрози для самого Путіна, - політолог Піонтковський
15:54
школа
Світовий банк профінансує систему освіти в Україні на $415 млн
15:48
школа, урок
В Угорщині відкрили першу українську школу
15:08
Роман Головатюк
На війні проти Росії загинув чемпіон світу з кікбоксингу Роман Головатюк
15:02
Хуліан Ортега
Зірка серіалу Netflix "Еліта" Хуліан Ортега помер у віці 41 року
14:53
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Я був на Куп'янському напрямку, нам не вистачає трьох базових речей, - майор ЗСУ Омелян
14:38
Оновлено
У Києві на даху п'ятиповерхівки спалахнула пожежа площею 700 кв. м
14:35
Ізраїль обстріл
ЦАХАЛ заявив, що протягом ночі "Хезболла" випустила 40 ракет по Західній Галілеї. Ізраїль ударив у відповідь
14:12
школа, вчителька
Лісовий сказав, коли вчителі матимуть 24 тисячі гривень зарплати
14:00
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Щось відбувається, що поки що не можна оприлюднювати для загалу: Безсмертний про Курську операцію
13:59
Ексклюзив
Севастополь, вибух та пожежа на нафтобазі
"Зробіть це - і в Росії почнуться неминучі процеси": політолог Піонтковський назвав умову падіння путінського режиму
13:49
Швейцарія
Нейтралітет Швейцарії: експерти порадили країні розглянути тіснішу співпрацю з ЄС і НАТО
13:41
Часів Яр
Окупанти вранці вдарили по Часовому Яру: загинули щонайменше 5 людей
13:29
Оновлено
Мі-8 ВКС РФ
На російській Камчатці зник гелікоптер Мі-8: на борту міг перебувати фіндиректор футбольного союзу РФ
13:18
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий
Чи навчатиме Україна школярів на Курщині: відповідь Міносвіти
13:12
Окупанти обстріляли пожежну частину в Покровську: пошкоджено приміщення та рятувальну автівку
13:04
Філіппіни, ВМС
Кораблі берегової охорони Китаю та Філіппін зіткнулися в спірних водах Південнокитайського моря
12:55
У США оборонний підрядник передав конфіденційні технології Китаю, Росії та Ірану
12:53
школа в окупації
Росіяни навчають освітян-колаборантів виявляти дітей із проукраїнськими поглядами, - ЦНС
12:41
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Армія РФ зранку атакувала Херсонщину: загинув цивільний, ще одного поранено
12:32
Віктор Дідух
Парний настільний теніс: Україна здобула дев'яту медаль Паралімпіади-2024
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV