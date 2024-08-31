Врятували Україну від блекауту, розбили штаб Чорноморського флоту, ліквідували цінні борти та пункти управління ворога: Олещук підсумував три роки командування Повітряними Силами
Командувач Повітряних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук розповів про головні здобутки за три роки на чолі відомства
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
"У серпні 2021 року я мав честь очолити великий колектив – другий за чисельністю вид Збройних Сил України – Повітряні Сили. Це були важкі три роки. Три роки війни за Україну. Щодня і щоночі мені доводилось приймати непрості рішення, від який безпосередньо залежить життя багатьох людей, контролювати повітряний простір, ситуацію на фронті", - зазначив Олещук.
Він зауважив, що з моменту його призначення на посаду довелося зіткнутися з величезними викликами та загрозами, зокрема, з необхідністю налагодити систему управління військами в новій організаційно-штатній структурі та готуватися до російського вторгнення.
За його словами, Повітряні Сили вистояли під час масованого ракетного удару по об’єктах відомства на початку вторгнення, врятували техніку та людей, а вже за два місяці очистили небо від ворожих літаків на підконтрольній території.
"На початку російського вторгнення було найважче. Але у нас був чіткий план дій на випадок масованого ракетного удару по об’єктах Повітряних Сил, - додав він. - Звісно, були болючі втрати, але ми вистояли. І вже за два місяці Повітряні Сили очистили небо від ворожих літаків на підконтрольній території, налагодили систему протиповітряної оборони, в якій працюють також підрозділи ППО усіх Сил оборони".
Олещук також згадав про героїчні бойові вильоти українських пілотів, які вже на початку війни завдавали ударів по російській території, а також про успішне застосування високоточних західних бомб та ракет із літаків радянського виробництва.
Серед інших здобутків командувач назвав:
- Отримання на озброєння та опанування десятків систем західного виробництва, які фактично витісняють радянські ЗРК.
- Збиття першого "Кинджала" над Києвом, а потім – десятків балістичних ракет.
- Отримання на озброєння американські винищувачі F-16 та навчання їхніх пілотів за кордоном.
- Проведення десятків успішних операцій зі знищення російської авіації, зокрема, збиття п’яти бортів на Брянському напрямку, двох літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50, Іл-22, Ту-22М3 та інших.
- Знищення Чорноморського флоту РФ та удари по об’єктах в тилу ворога.
- Сприяння в наступі на сході України та на Курщині.
"Я дякую усьому особовому складу Повітряних Сил за довіру та підтримку, за розуміння, за те, що стояли поруч, за захист, мужність, героїзм і патріотизм. Перемога на землі – кується в небі", - підсумував Олещук.
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У пʼятницю, 30 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука.
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