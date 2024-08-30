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Оновлено

Зеленський змінив командувача Повітряних сил ЗСУ

Влад Дідусь
30 серпня, 2024 п'ятниця
20:03
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У пʼятницю, 30 серпня, президент Володимир Зеленський звільнив командувача Повітряних сил ЗСУ Миколу Олещука

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Про це повідомляє офіційне інтернет-представництво президента України.

"Звільнити Олещука Миколу Миколайовича з посади командувача Повітряних сил ЗСУ", - йдеться в указі президента України.

Микола Олещук був командувачем ПС з 2021 року.

Командувач повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук

Фото: www.facebook.com/kpszsuПісля цього пресслужба Володимира Зеленського опублікувала відеозвернення.

"Я вирішив замінити командувача Повітряних сил ЗСУ. Я безмежно вдячний всім нашим військовим льотчикам, інженерам, воїнам мобільних вогневих груп, розрахунків ППО. Усім, хто дійсно бʼється для України – для результату. І це потрібно так само на командному рівні – ми повинні посилюватись. І берегти людей. Берегти особовий склад. Берегти усіх наших воїнів", - йдеться у відео.

Новий командувач ПС

Повітряні сили ЗСУ тимчасово очолить генерал-лейтенант Анатолій Кривоножко.

"Відповідно до наказу Головнокомандувача ЗСУ, генерал-лейтенанта Кривоножка Анатолія Миколайовича, командувача повітряного командування "Центр" Повітряних сил ЗСУ, допущено до тимчасового виконання обов’язків командувача Повітряних сил ЗСУ", - пише Генштаб.

Фото: mil.co.ua

 

Що відомо про катастрофу літака F-16 в Україні

У ніч з 25 на 26 серпня РФ атакувала Україну ракетами та дронами. Унаслідок тривалої масованої атаки загинули та були поранені люди в різних регіонах, також ворог ударив по інфраструктурі. Володимир Зеленський 26 серпня провів ставку. За його даними, ворог запустив по території України 127 ракет різного типу й 109 дронів.

Президент України Володимир Зеленський під час форуму "Україна 2024. Незалежність" заявив, що українські військові за допомогою винищувачів F-16 збили деякі російські ракети під час масованої атаки 26 серпня.

Видання Wall Street Journal 29 серпня повідомило, що 26 серпня в Україні, ймовірно, був знищений перший винищувач F-16.

Згодом у Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що під час відбиття російського ракетного удару винищувач F-16 зазнав катастрофи, загинув пілот Олексій Месь.

Нардепка Мар'яна Безугла заявила, що літак F-16, наданий Україні партнерами, нібито збила українська ППО, а військове командування ЗСУ це приховує. У відповідь тодішній командувач ПС генерал-лейтенант Микола Олещук наголосив, що інформацію не приховують, а нардепку назвав "основним ньюзмейкером ворожої пропаганди"

Теги:
Відео
Україна
Володимир Зеленський
ППО
ЗСУ
Військові новини
Авіація
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