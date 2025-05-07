Втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну сягнули 960 тис. військових

Можливий удар "Орєшником" по Києву - це завершення всіх можливостей для перемовин, - генерал-майор запасу СБУ Ягун

Кандитат у президенти Румунії Сіміон хоче від України компенсації за систему Patriot

"Мало вас там били". Про інцидент з військовим у львівському банку і не тільки