"Вже беруть техніку з "Мосфільму": військовослужбовець Сазонов про втрати техніки окупантів на Курщині

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Росіяни дуже активно штурмують наші позиції на Курщині. Я можу порівнювати, бо наша 41-ша бригада заходила сюди з самого початку. Саме ми звільняли територію Курщини та займали позиції. Проти нас зараз діє певно чи не наймедійніша 810-та бригада морської піхоти росіян. Втім, мені здається, що це в них другий чи навіть третій склад, бо втрати вони мають дуже серйозні. Саме цю бригаду підсилюють корейцями й з Севастополя до них кидають підкріплення, але їх стирають щодня. Для прикладу, це не станом на сьогодні, а було раніше, з початку активних штурмових дій тільки на Курщині росіяни втратили понад 77 одиниць бронетехніки за 5 днів, а така техніка для них дефіцитна. Тому їм доводиться брати цю техніку вже з "Мосфільму", а ми жартуємо, що скоро з "Союзмультфільму" будуть брати", - розповів Сазонов.

За словами військовослужбовця, ворог перекидає найбоєздатніші підрозділи на Курщину, щоб витіснити Сили оборони до 20 січня. Втім, сьогодні їм це не вдається.

"В особовому складі теж дуже великі втрати. Оскільки, якщо їм не вдається успішно провести механізований штурм, то вони починають атакувати піхотними групами. Тобто на Курщині зараз дуже гаряче. І дійсно, складається враження, що вони отримали наказ звільнити Курську область до інавгурації Трампа. Окрім 810-ї бригади морської піхоти тут діє також і 155-та бригада морської піхоти, яка діяли під Торецьком. Нам відомо, що окупанти готували великий наступ на Запоріжжя й основною силою там мала б бути 76-та десантна дивізія, але ще два-три тижні тому їх перекинули на Курщину. Втім, які б ресурси ворог не перекидав на Курщину, витіснити Сили оборони їм не вдається", - додав він.