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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Якщо ми самі не віримо в перемогу України, то не зможемо переконати в цьому партнерів, - Яценюк
Ексклюзив

Якщо ми самі не віримо в перемогу України, то не зможемо переконати в цьому партнерів, - Яценюк

Віталій Бесараб
20 листопада, 2024 середа
15:48
Війна з Росією Арсеній Яценюк

Прем'єр-міністр України у 2014-2016 роках, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк вважає, що перемога України в російсько-українській війні першочергово дуже важлива для Заходу

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Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я вже давно не вірю в заяви та декларації, бо це не працює. Ці декларації та заяви не обходять росіян, китайців, іранців і т.д. Це факт. Їх обходить тільки те, що робиться. Наші союзники представляють половину військової міці світу. Економіки цих країн представляють половину економічного потенціалу всього світу. Тому це в їхніх інтересах, щоб Україна перемогла", - пояснив Яценюк.

За словами політика, втрата віри в перемогу лише буде на руку Росії. Адже, це може вплинути на політичні рішення партнерів щодо військової підтримки України.

"Зараз якісь не популярна стало говорити про перемогу України. Якщо ми не віримо у власну перемогу над Росією, то як ми зможемо переконати в цьому наших партнерів!? Як ми тоді можемо переконати наших ворогів в нашій перемозі!? Так, дійсно ситуація неймовірно складна. Втім, є потенціал для того, щоб Україна вийшла переможницею у цій війні. Для цього є наші союзники, для яких потрібно лише два елементи. Зокрема, політична воля й виконати це рішення", - додав він.

  • 16 листопада резидент України Володимир Зеленський прокоментував заяви новообраного президента США Дональда Трампа та його команди про переговори між Україною і Росією, заявивши, що у слабкій позиції українській стороні нічого робити на цих перемовинах.
  • Увечері 19 листопада, на тисячний день від початку повномасштабного збройного вторгнення Росії в Україну, під посольством РФ у Берліні пройшов мітинг за участі близько 100 людей
     
Теги:
Україна
російська армія
Захід
ЗСУ
окупанти
НАТО
підтримка України
зброя для України
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