Якщо ми самі не віримо в перемогу України, то не зможемо переконати в цьому партнерів, - Яценюк

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Я вже давно не вірю в заяви та декларації, бо це не працює. Ці декларації та заяви не обходять росіян, китайців, іранців і т.д. Це факт. Їх обходить тільки те, що робиться. Наші союзники представляють половину військової міці світу. Економіки цих країн представляють половину економічного потенціалу всього світу. Тому це в їхніх інтересах, щоб Україна перемогла", - пояснив Яценюк.

За словами політика, втрата віри в перемогу лише буде на руку Росії. Адже, це може вплинути на політичні рішення партнерів щодо військової підтримки України.

"Зараз якісь не популярна стало говорити про перемогу України. Якщо ми не віримо у власну перемогу над Росією, то як ми зможемо переконати в цьому наших партнерів!? Як ми тоді можемо переконати наших ворогів в нашій перемозі!? Так, дійсно ситуація неймовірно складна. Втім, є потенціал для того, щоб Україна вийшла переможницею у цій війні. Для цього є наші союзники, для яких потрібно лише два елементи. Зокрема, політична воля й виконати це рішення", - додав він.