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Головна Війна з Росією "Taurus - зараз!": перед посольством РФ у Берліні активісти вийшли на мітинг в 1000-й день повномасштабного вторгнення РФ

"Taurus - зараз!": перед посольством РФ у Берліні активісти вийшли на мітинг в 1000-й день повномасштабного вторгнення РФ

Ксенія Золотова
20 листопада, 2024 середа
03:39
Війна з Росією посольство росії в Берліні

Увечері 19 листопада, на тисячний день від початку повномасштабного збройного вторгнення Росії в Україну, під посольством РФ у Берліні пройшов мітинг за участі близько 100 людей

Зміст

Про це повідомляє Укрінформ.

Протест під російським посольством у Берліні ініціювала організація Chervona Kalyna Berlin. Зазначається, що попри погану погоду, взяли участь близько 100 людей.

Активісти підкреслили, що мітинг є виявом солідарності, підтримки та пам’яті про тих, хто постраждав і продовжує боротися за свободу та мир в Україні. 

Учасники закликали не забувати про Україну та збільшити допомогу, зокрема, скандували "Taurus - зараз!".

Демонстранти звертались до німецьких політиків із закликом про те, що наше спільне майбутнє залежить від підтримки України та результату цієї війни: "Якщо програє Україна, програємо ми всі".

Однією з тез події було й нагадування, що Росія загалом веде війну проти України вже 3925 днів, розпочавши її окупацією Криму в 2014 році.

Попри дощ, демонстранти запалили свічки, які символізуватимуть світло надії та пам’яті. Також у рамках проєкту "Листи Надії" люди написали листи полоненим.

Акції відбулися також у кількох інших містах ФРН.

  • У вівторок, 19 листопада, Верховна Рада України ухвалила звернення до партнерів у зв’язку з тисячним днем від початку повномасштабного збройного вторгнення Росії.
Теги:
Новини
Україна
Росія
Німеччина
російська армія
підтримка України
Світ про Україну
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