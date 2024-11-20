"Taurus - зараз!": перед посольством РФ у Берліні активісти вийшли на мітинг в 1000-й день повномасштабного вторгнення РФ

Про це повідомляє Укрінформ.

Протест під російським посольством у Берліні ініціювала організація Chervona Kalyna Berlin. Зазначається, що попри погану погоду, взяли участь близько 100 людей.

Активісти підкреслили, що мітинг є виявом солідарності, підтримки та пам’яті про тих, хто постраждав і продовжує боротися за свободу та мир в Україні.

Учасники закликали не забувати про Україну та збільшити допомогу, зокрема, скандували "Taurus - зараз!".

Демонстранти звертались до німецьких політиків із закликом про те, що наше спільне майбутнє залежить від підтримки України та результату цієї війни: "Якщо програє Україна, програємо ми всі".

Однією з тез події було й нагадування, що Росія загалом веде війну проти України вже 3925 днів, розпочавши її окупацією Криму в 2014 році.

Попри дощ, демонстранти запалили свічки, які символізуватимуть світло надії та пам’яті. Також у рамках проєкту "Листи Надії" люди написали листи полоненим.

Акції відбулися також у кількох інших містах ФРН.