"Taurus - зараз!": перед посольством РФ у Берліні активісти вийшли на мітинг в 1000-й день повномасштабного вторгнення РФ
Увечері 19 листопада, на тисячний день від початку повномасштабного збройного вторгнення Росії в Україну, під посольством РФ у Берліні пройшов мітинг за участі близько 100 людей
Про це повідомляє Укрінформ.
Протест під російським посольством у Берліні ініціювала організація Chervona Kalyna Berlin. Зазначається, що попри погану погоду, взяли участь близько 100 людей.
Активісти підкреслили, що мітинг є виявом солідарності, підтримки та пам’яті про тих, хто постраждав і продовжує боротися за свободу та мир в Україні.
Учасники закликали не забувати про Україну та збільшити допомогу, зокрема, скандували "Taurus - зараз!".
Демонстранти звертались до німецьких політиків із закликом про те, що наше спільне майбутнє залежить від підтримки України та результату цієї війни: "Якщо програє Україна, програємо ми всі".
Однією з тез події було й нагадування, що Росія загалом веде війну проти України вже 3925 днів, розпочавши її окупацією Криму в 2014 році.
Попри дощ, демонстранти запалили свічки, які символізуватимуть світло надії та пам’яті. Також у рамках проєкту "Листи Надії" люди написали листи полоненим.
Акції відбулися також у кількох інших містах ФРН.
- У вівторок, 19 листопада, Верховна Рада України ухвалила звернення до партнерів у зв’язку з тисячним днем від початку повномасштабного збройного вторгнення Росії.
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