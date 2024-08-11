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"Якщо все вдасться, Зеленський буде чемпіоном, якщо не вдасться - постраждаємо всі ми": експерт Ступак про операцію у Курській області

Марина Клюєва
11 серпня, 2024 неділя
16:46
Війна з Росією Збройні Сили України

Військовий експерт, співробітник СБУ 2004-2015 рр. Іван Ступак вважає, що операція у Курській області має високий ризик, але водночас має велику ймовірність успіху

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Таку думку він висловив у етері Еспресо.

"Ризик високий, надзвичайно високий, - велика ймовірність успіху, так і велика ймовірність поразки,-  що таким чином ми, розтягнувши свої сили, руйнуємо фронт на сході, на півдні, в Харківській області. З іншого боку, дійсно може бути шалений успіх саме завдяки тому, що росіяни цього не очікували, що невеликими силами можна змусити росіян сісти за стіл перемовин, щоб вони почали відводити свої війська з інших напрямків", - сказав Ступак.

Він вважає, що операція у Курській області почалася не без тиску політичного керівництва України на військових. 

"Так, я погоджуюся з вами, що є велика доля правди, що дійсно політичне керівництво тиснуло на військових розпочати цю операцію, ми знаємо, що у 2023 році на цьому контрнаступі наполягав особисто президент, казав, що це потрібно робити терміново, від нас чекають великих результатів", - сказав Ступак. 

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Військовий експерт зазначив, що нині пишеться історія, і у разі, якщо операція у Курській області вдасться, її вивчатимуть в усіх військових академіях. 

"Ми розуміємо, що у переможців багато батьків, а поразка зазвичай - це сирота. Якщо все вдасться, Зеленський буде чемпіоном, якщо не вдасться - постраждаємо всі ми. Але дійсно зараз пишеться історія, без перебільшення, без кліше: якщо все вдасться, праця складеться, як вона була задумана. Впевнений, що найближчі 30 років в кожній військовій академії будуть проходити цей курс і вивчати: як країна, у якої немає ані свого флоту, ані великих сухопутних ресурсів, ані своєї ядерної зброї, нападає на країну, у якої найбільший арсенал ядерного озброєння у світі і, можливо, у Всесвіті. Тому це шалений ризик, як в казино, тільки ставки у нас - це країна, люди, життя", - вважає Іван Ступак.

Що відомо про події в Курській області

У вівторок, 6 серпня, влада Курської області РФ заявила, що Збройні сили України нібито намагалися прорвати російський кордон, але цьому начебто змогли запобігти. Згодом у російському міноборони повідомили, що "українська ДРГ відступила на свою територію".

У Головному управлінні розвідки відмовилися коментувати заяви щодо Курської області. Втім, NV, посилаючись на власне джерело в ГУР, пише, що до подій на Курщині "точно не залучені бійці Російського добровольчого корпусу (РДК), які воюють у складі ЗСУ".

В Інституту вивчення війни 7 серпня зазначили, що в російського міністерства оборони, виконувача обов'язків губернатора Курської області Олексія Смирнова та деяких пропагандистів різняться версії щодо подій у Курській області.

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7 серпня очільник Кремля Володимир Путін зібрав військове керівництво РФ через ситуацію в Курській області, яку він назвав "масштабною провокацією". В цей час речниця МЗС РФ Марія Захарова закликала міжнародну спільноту "рішуче засудити злочинні атаки київського режиму на російську територію".

8 серпня у росгвардії заявили, що вжили додаткових заходів безпеки на Курській АЕС задля убезпечення "особливо важливого об'єкта".

The Washington Post пише, що Україна взяла під контроль газорозподільчу станцію в Суджі, що в Курській області. До цього росіяни стверджували, що ЗСУ зайняли кілька прикордонних сіл і частину міста Суджа. Аналітичний центр VoxCheck разом із "Суспільним" підтвердили знищення колони російської техніки в селі Октябрьське Рильського району Курської області РФ.

Заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх повідомила, що дії в Курській області РФ "відповідають політиці США" та жодним чином не спричиняють ескалацію.

10 серпня президент України Володимир Зеленський назвав операцію в Курській області "витисканням війни на територію агресора".

Теги:
Україна
Росія
військові
Володимир Зеленський
ЗСУ
Військові новини
Курськ
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