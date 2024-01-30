YouTube, Facebook, Instagram та VPN: лікарям на ТОТ заборонили користуватись соцмережами, - Спротив
На тимчасово окупованих територіях Запорізької області цивільному персоналу лікарень заборонили користуватися соцмережами, аби приховати актуальну ситуацію на фронті
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що окупанти мають значні втрати на Мелітопольському напрямку, намагаючись наступати поблизу Роботиного. У зв’язку з цим цивільні лікарні на ТОТ Запорізької області переповнені російськими військовими.
"Російські спецслужби побоюються витоку інформації про актуальний стан справ, тож вводять низку нових обмежень. Так, на цьому тижні цивільному персоналу лікарень було під підпис доведено розпорядження про заборону використання такого роду сервісів: YouTube, Facebook, Instagram та VPN", - йдеться у повідомленні.
У разі порушення цих обмежень погрожують звільненням та притягненням до відповідальності безпосереднього керівника.
Також у Центрі нацспротиву повідомляють, що ще однією причиною такої заборони є бажання "максимально виокремити персонал з незалежного від окупантів інформаційного простору. Окупаційні адміністрації вбачають значну загрозу для свого існування в умовах відсутності тотального контролю над тим, з яких джерел населення на даній території отримує інформацію".
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