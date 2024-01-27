Власники готелів на ТОТ відтепер мають розповідати окупантам дані про відвідувачів, - Федоров
Російські загарбники змушують власників готелів та баз відпочинку на тимчасово окупованих територіях розповідати їм усю інформацію про відвідувачів
Про це пише мер Мелітополя Іван Федоров.
Зазначається, що власники готелів та баз відпочинку повинні "доносити":
- про громадян Росії в триденний строк,
- про негромадян - протягом доби з моменту заселення.
"Угоду про "обмін інформацією" необхідно підписати з ГУМВС РФ, а за її невиконання власники бізнесу будуть сплачувати штрафи до 70 тисяч рублів", - йдеться у повідомленні.
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Раніше депутат Маріупольської міської ради Дмитро Забавін повідомляв, що більша частина будинків у Маріуполі не опалюється або має перебої з постачанням тепла.
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