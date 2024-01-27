Власники готелів на ТОТ відтепер мають розповідати окупантам дані про відвідувачів, - Федоров

Про це пише мер Мелітополя Іван Федоров.

Зазначається, що власники готелів та баз відпочинку повинні "доносити":

про громадян Росії в триденний строк,

про негромадян - протягом доби з моменту заселення.

"Угоду про "обмін інформацією" необхідно підписати з ГУМВС РФ, а за її невиконання власники бізнесу будуть сплачувати штрафи до 70 тисяч рублів", - йдеться у повідомленні.