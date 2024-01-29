Окупанти вербують російських студентів до "будівельних загонів", щоб вони працювали на ТОТ, - Спротив
Ворог прагне сформувати так звані "будівельні загони" із російських студентів, аби вони працювали на тимчасово окупованих територіях України
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Росіяни запланували набір студентів у прикордонних з Україною областях.
"В Курській, Брянській та Білгородській областях запланований набір студентів для формування "будівельних загонів" для відправки на тимчасово окуповані території", - йдеться в повідомленні.
За вербування молоді відповідає так званий рух "Народний фронт". ЦНС зазначає, що Кремль планує використовувати такі загони як різноробочих для розбору завалів, розвезення "гуманітарних" наборів та будівництва укріплень.
"Оголошення про набір для роботи в окупованих регіонах поширюються в російських ВНЗ під егідою відправки у "добровольчий центр". Проте університети мають кількісний план, який мають виконати", - зауважили в центрі.
- 21 січня ЦНС повідомив, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької області російські загарбники змушують бюджетників "добровільно" здавати кров на потребу окупаційних військ.
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