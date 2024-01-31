Юсов про обмін полоненими 31 січня: РФ не віддала тих, кого назвала загиблими в Іл-76

Про це Укрінформу сказав представник Головного управління розвідки Андрій Юсов.

"Власне, сьогодні відбулося продовження обміну, який мав відбутися 24 січня. Повернулись усі, які передбачалися тоді, окрім списку з 65 людей, яких російська сторона назвала загиблими", – сказав він.

Юсов додав, що Київ не має доказів того, що 65 українських військових загинули. Про це свідчать лише заяви російської сторони. Водночас тіла нібито загиблих полонених РФ відмовляється віддавати.

Що відомо про падіння літака Іл-76 у РФ

У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76

У міноборони Росії заявили, що на його борту нібито були українські військовополонені, яких перевозили в Білгородську область для обміну.

Очільник МЗС Росії Сергій Лавров повідомив, що РФ запросила термінове проведення Радбезу ООН через падіння літака, у знищенні якого Москва звинуватила Україну. Франція відхилила скликання засідання.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили, що 24 січня мав відбутися обмін полоненими. В ГУР зазначили, що наразі не мають достовірної та вичерпної інформації з приводу того, хто саме перебував на борту літака та в якій кількості.

Координатор ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі розповів, що США наразі не можуть підтвердити наявність українських полонених в російському Іл-76.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наполягатиме на міжнародному розслідуванні падіння військово-транспортного літака Іл-76 у Росії.

30 січня у ГУР заявили, що Росія відмовляється передати тіла полонених, які нібито загинули в Іл-76.

31 січня президент РФ Володимир Путін заявив, що Іл-76 збили американською системою Patriot, і пообіцяв допустити міжнародних експертів до слідства.