З лютого 2022 року до поліції надійшло повідомлення про зникнення безвісти 51 тис. громадян, 35% знайшли живими
З початку повномасштабної війни до поліції надійшло повідомлення про зникнення безвісти 51 тис. українців. За кожним фактом відкрито кримінальне провадження
Про це перший заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що розшуком зниклих безвісти займається саме Нацполіція.
"З початку повномасштабної війни до поліції надійшло повідомлення про зникнення безвісти 51 тисячі громадян і 35% знайшли живими. Інші – а це як військові, так і цивільні, – поки що перебувають незрозуміло де. Але за кожним фактом безвісти зниклої людини розпочато кримінальне провадження", - сказав заступник голови Нацполіції.
За його словами, слідчі дії щодо зниклих безвісти військових і цивільних відрізняються, але загалом проводять повний комплекс дій. Спочатку поліція відкриває провадження за статтею "зниклий безвісти". Після проведення правоохоронцями слідчих дій оперативний підрозділ зобов’язаний завести оперативно-розшукову справу, аби встановити місцеперебування людини.
"Також проводиться робота з тілами, які знаходимо, які доставляються під час обмінів, ексгумуються на деокупованих територіях. Потім проводимо порівняння зі зразками ДНК, відібраними у родичів. На цей час у нас 2100 осіб поки що невпізнаних. Бо це складний процес, який потребує часу", - сказав Цуцкірідзе.
Водночас він вказав на проблему, яка виникає під час упізнання тіла, – перебування родичів, які можуть здати ДНК, за кордоном.
"Саме тому МВС у співробітництві з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти осіб розпочато закордонну компанію з відбору біологічного матеріалу у громадян, які розшукують рідних в Україні й не мають можливості повернутися. На сьогодні вже подали заявки на здачу біології сотні наших громадян, з них найбільше бачимо динаміку в Польщі й Німеччині. Це ще один механізм для встановлення долі зниклих безвісти громадян", - резюмував Цуцкірідзе.
- 2 травня 2023 року в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти.
- Станом на початок жовтня в Україні вважалися зниклими безвісти за особливих обставин близько 15 тисяч військових і 11 тисяч цивільних.
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