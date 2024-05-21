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За час масштабної війни РФ пошкодила 1604 і зруйнувала 211 медоб'єктів України: скільки відновили

21 травня, 2024 вiвторок
13:25
Війна з Росією Харківщина. Лікарня

З початку повномасштабної війни станом на 21 травня РФ повністю зруйнувала 211 об'єктів українських медичних закладів і пошкодила ще 1604

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Про це повідомляє Урядовий портал.

"Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Дніпропетровщини, Чернігівщини, Запоріжжя та Херсонщини. Інформацію щодо Луганщини наразі неможливо отримати в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за цей час російські загарбники пошкодили 164 автомобілі екстреної медичної допомоги, ще 261 машину знищили, 125 - захопили.

Водночас попри російські обстріли Україна відновлює медичну інфраструктуру. Зокрема за час повномасштабної війни у різних областях України 512 об'єктів медзакладів вдалося відновити повністю, ще 357 об'єктів - частково. Найбільше об'єктів відновили у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.

Зокрема в уряді нагадали, що на Сумщині у Чернеччинській сільській територіальній громаді в селі Хухра триває будівництво нової амбулаторії загальної практики сімейної медицини замість зруйнованої російською авіабомбою в березні 2022 року.

  • На початку квітня 2024 року Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила 1682 атаки РФ на медичні заклади в Україні, які призвели до 128 смертей та 288 поранень медперсоналу та пацієнтів.
  • 26 квітня, у Києві евакуювали дві лікарні через погрози від голови КДБ Білорусі Івана Тертеля, який пообіцяв "заходи за законами воєнного часу" по адресах, де розташовані ці медзаклади.
  • У ніч на 27 квітня росіяни атакували цивільну інфраструктуру Харкова ракетами С-300, зокрема поцілили по території психіатричної лікарні, поранивши одну пацієнтку та пошкодивши комунікації.
Теги:
Новини
Україна
Медицина
Здоров'я
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2024, вiвторок
21 травня
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