За час масштабної війни РФ пошкодила 1604 і зруйнувала 211 медоб'єктів України: скільки відновили
З початку повномасштабної війни станом на 21 травня РФ повністю зруйнувала 211 об'єктів українських медичних закладів і пошкодила ще 1604
Про це повідомляє Урядовий портал.
"Найбільших втрат зазнала медична інфраструктура Харківщини, Донеччини, Миколаївщини, Київщини, Дніпропетровщини, Чернігівщини, Запоріжжя та Херсонщини. Інформацію щодо Луганщини наразі неможливо отримати в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.
Крім того, за цей час російські загарбники пошкодили 164 автомобілі екстреної медичної допомоги, ще 261 машину знищили, 125 - захопили.
Водночас попри російські обстріли Україна відновлює медичну інфраструктуру. Зокрема за час повномасштабної війни у різних областях України 512 об'єктів медзакладів вдалося відновити повністю, ще 357 об'єктів - частково. Найбільше об'єктів відновили у Миколаївській, Дніпропетровській, Київській, Харківській та Чернігівській областях.
Зокрема в уряді нагадали, що на Сумщині у Чернеччинській сільській територіальній громаді в селі Хухра триває будівництво нової амбулаторії загальної практики сімейної медицини замість зруйнованої російською авіабомбою в березні 2022 року.
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