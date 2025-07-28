За добу Сили оборони ліквідували 4 ворожі танки, 4 артсистеми та тисячу окупантів
Впродовж минулої доби українські військові ліквідували тисячу російських окупантів та десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.07.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1050250 (+1000) осіб / persons
- танків – 11061 (+4) од
- бойових броньованих машин – 23064 (+1) од
- артилерійських систем – 30826 (+4) од
- РСЗВ – 1450 (+1) од
- засоби ППО – 1201 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 48393 (+235)
- крилаті ракети – 3546 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 56596 (+103)
- спеціальна техніка – 3935 (+0)
Дані уточнюються.
- Українські військові звільнили від російських окупантів село Кіндратівка Хотінської громади на Сумщині.
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