За добу війни в Україні Росія втратила 1530 солдатів та десятки одиниць техніки
Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 16 ворожих танків, 37 артилерійських систем та 1530 російських військовослужбовців
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Про це повідомляє Генеральний штаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько (+1530) осіб / persons,
- танків ‒ 10089 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 21063 (+52) од,
- артилерійських систем – 23222 (+37) од,
- РСЗВ – 1283 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1067 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 331 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25505 (+128),
- крилаті ракети ‒ 3063 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 37605 (+149) од,
- спеціальна техніка ‒ 3750 (+1)
Дані уточнюються.
- У четвер, 13 лютого, Повітряні сили Збройних Сил України атакували взводний опорний пункт 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації на Курщині, звідки росіяни запускали безпілотники по Сумській області.
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