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Війна з Росією: хроніка
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За добу війни в Україні Росія втратила 1530 солдатів та десятки одиниць техніки

Марія Науменко
17 лютого, 2025 понедiлок
07:23
Війна з Росією Розбита техніка окупантів

Протягом минулої доби Сили оборони ліквідували 16 ворожих танків, 37 артилерійських систем та 1530 російських військовослужбовців

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Про це повідомляє Генеральний штаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 17.02.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько (+1530) осіб / persons,
  • танків ‒ 10089 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 21063 (+52) од,
  • артилерійських систем – 23222 (+37) од,
  • РСЗВ – 1283 (+0) од,
  • засоби ППО  ‒ 1067 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 331 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 25505 (+128),
  • крилаті ракети ‒ 3063 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 37605 (+149) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3750 (+1)

Дані уточнюються.

  • У четвер, 13 лютого, Повітряні сили Збройних Сил України атакували взводний опорний пункт 28-го стрілецького батальйону 60-ї окремої мотострілецької бригади збройних сил Російської Федерації на Курщині, звідки росіяни запускали безпілотники по Сумській області.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Військові новини
втрати окупантів
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