За три місяці РФ завдала по Сумщині 412 авіаударів
За три місяці російська окупаційна армія завдала 412 авіаударів по громадах Сумської області. Найчастіше ворог використовує керовані авіаційні бомби
Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.
"Тривають обстріли. Ця доба не є виключенням. Було завдано авіаційних ударів, які вже стали практично систематичними. На жаль, сьогодні о 09:25 було завдано удару по одному з населених пунктів Краснопільської громади. Загинув чоловік, поранено дівчинку", - сказав він і зазначив, що населений пункт розташовано в 10 км від кордону з РФ.
За словами чиновника, за три місяці практично втричі зросла кількість ударів саме керованими авіабомбами, було завдано 412 авіаційних ударів.
Також на територію Сумщини й надалі пробують заходити диверсійні групи ворога.
- 20 березня голова Сумської ОВА Володимир Артюх сказав, що через постійні ворожі обстріли влада розглядає примусову евакуацію родин із дітьми з прикордонних громад області.
- Тоді ж мер Конотопа Артем Семеніхін пояснив, чому окупанти активніше атакують Сумщину.
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