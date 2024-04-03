За три місяці РФ завдала по Сумщині 412 авіаударів

Про це повідомив очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

"Тривають обстріли. Ця доба не є виключенням. Було завдано авіаційних ударів, які вже стали практично систематичними. На жаль, сьогодні о 09:25 було завдано удару по одному з населених пунктів Краснопільської громади. Загинув чоловік, поранено дівчинку", - сказав він і зазначив, що населений пункт розташовано в 10 км від кордону з РФ.

За словами чиновника, за три місяці практично втричі зросла кількість ударів саме керованими авіабомбами, було завдано 412 авіаційних ударів.

Також на територію Сумщини й надалі пробують заходити диверсійні групи ворога.