Росіяни вранці вдарили по Сумщині: загинула людина, поранено 4-річну дитину та її батька

Про це повідомляє Сумська ОВА.

Зазначається, що ракетний удар по Краснопільській громаді відбувся близько 09:25.

"На жаль, є загиблий. Також травмовано двох жителів громади – батька та чотирирічного сина", - інформують у військовій адміністрації.

Крім того, внаслідок обстрілу у громаді пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури.

Наразі на місці атаки працюють всі необхідні служби.