Росіяни вранці вдарили по Сумщині: загинула людина, поранено 4-річну дитину та її батька
Уранці середи, 3 квітня, російська армія завдала ракетного удару по Сумській області. Унаслідок ворожого обстрілу загинула людина, а батько з дитиною отримали поранення
Про це повідомляє Сумська ОВА.
Зазначається, що ракетний удар по Краснопільській громаді відбувся близько 09:25.
"На жаль, є загиблий. Також травмовано двох жителів громади – батька та чотирирічного сина", - інформують у військовій адміністрації.
Крім того, внаслідок обстрілу у громаді пошкоджено 5 автомобілів, будівлі магазину та будинку культури.
Наразі на місці атаки працюють всі необхідні служби.
- Увечері 2 квітня російські окупанти також завдали удару по селу Новоосинове Купʼянського району Харківської області, унаслідок чого загинули батько і його неповнолітній син.
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