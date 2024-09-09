"Загроза для всієї України": Defense Express про іранські балістичні ракети великої дальності, які може отримати РФ

Про це розповів військовий експерт, директор з розвитку інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Валерій Рябих в етері телеканалу "Еспресо".

"Фахівці впевнено говорять, що подібні ракети росіяни вже могли отримати. Було зафіксовано підготовку російських фахівців до їх застосування в Ірані. Це твердження про можливе постачання ще ряду ракет, таких як Fateh-110 з дальністю можливого застосування до 300 км і вагою бойової частини 400-650 кг. Також є ракета Zolfaghar з дальністю до 700 км і вагою бойової частини 579 кг. Крім того, фахівці не виключають можливість постачання ракет з більшою дальністю. Йдеться про модернізовані Zolfaghar, відомі як ракети Dezful, які можуть застосовуватись на відстанях до 1000 км, а їх бойова частина — вагою 580 кг", - зазначив він.

За словами військового експерта, це потужна зброя. Якщо не поставити перепони для постачання подібних засобів, противник може отримати подібні ракети.

"Слід зазначити, що Іран має ці ракети в певних кількостях. Якщо рішення про передачу ракет малої дальності не зустріне рішучого супротиву з боку міжнародної спільноти та наших партнерів, то збільшується можливість передачі інших засобів, які могли б загрожувати об’єктам на території всієї України", - додав він.

Поставки Ірану ракет до РФ

Раніше британський військовий аналітик Шон Белл попередив, що невдовзі Росія отримає балістичні ракети двох типів від Ірану, і це є "неминучим".

6 вересня США повідомили союзників, що Іран надіслав балістичні ракети РФ. Сполучені Штати Америки та Європа працюють над санкціями у відповідь на дії Тегерана.

У звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що після передачі Росії сотень балістичних ракет малої дальності для підтримки війни проти України Іран розраховує отримати російські винищувачі Су-35.

7 вересня Міністерство закордонних справ України висловило глибоке занепокоєння щодо повідомлень про можливу передачу Іраном балістичних ракет до Росії.

8 вересня в Ірані спростували повідомлення про постачання Росії балістичних ракет, стверджуючи, що не надають військової підтримки жодній зі сторін у війні РФ проти України.

9 вересня Європейський Союз отримав від союзників інформацію, що Іран передав Росії балістичні ракети для війни проти України.

9 вересня до міністерства закордонних справ України було викликано тимчасового повіреного у справах Ірану в Україні Шахріяра Амузегара через повідомлення про можливе постачання ракет для РФ