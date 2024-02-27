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"Збили всупереч протидіям РФ": Defense Express про знищення двох російських літаків Су-34

27 лютого, 2024 вiвторок
20:51
Війна з Росією ворожий Су-34

Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що українська ППО вже навчилася збивати ворожі літаки

Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".

"Щодо знищення двох літаків РФ, то можна згадати кілька варіантів зброї, чим могли збили ці літаки. Це може бути Patriot у різних комбінаціях. Навіть в рамках проєкту FrankenSAM говорили про різні західні деталі. Також деякі наші структури заявили, що в нас з'явилася "зірка смерті" під назвою "Комплекс С-200", який має заявлену паспортну дальність ураження повітряних цілей до 250 км. Ще ми маємо італо-французькі комплекси SAMP/T, які теж мають доволі високу дальність ураження аеродинамічних цілей", - припустив Киричевський.

За словами військового експерта, росіяни постійно намагаються втілювати заходи щодо протидії українській ППО.

"Наразі питання стоїть не в тому, чим збили російські літаки, а, що збили всупереч тому, що росіяни постійно роблять якісь заходи, щоб протидіяти українській ППО. До цього факту, що за сьогодні збили 2 російських літаки Су-34, у день інтенсивних боїв, треба ввести зворотну редукцію, - що наша ППО навчилась діяти під постійним пресингом противника у прифронтовій зоні й навчилась збивати російські літаки. Навряд чи така інтенсивність збиття пов'язана з надходженням тих чи інших типів зенітних ракет. Скоріше, це вже оперативна майстерність наших Протиповітряних сил", - наголосив Киричевський.

  • Нагадаємо, 23 лютого Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Згодом стало відомо, що він був збитий із радянського ЗРК С-200.
  • Тоді також за повідомленням ЗМІ, у Генічеському районі Херсонської області впав російський літак Су-34. Імовірно його збили відразу після пуску ракет по Україні.
  • 27 лютого Повітряні сили ЗСУ збили вже другий російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку впродовж дня.
Теги:
Новини
зброя
ППО
ЗСУ
Військові новини
втрати окупантів
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