"Збили всупереч протидіям РФ": Defense Express про знищення двох російських літаків Су-34
Військовий експерт Defence Express Іван Киричевський зазначив, що українська ППО вже навчилася збивати ворожі літаки
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Щодо знищення двох літаків РФ, то можна згадати кілька варіантів зброї, чим могли збили ці літаки. Це може бути Patriot у різних комбінаціях. Навіть в рамках проєкту FrankenSAM говорили про різні західні деталі. Також деякі наші структури заявили, що в нас з'явилася "зірка смерті" під назвою "Комплекс С-200", який має заявлену паспортну дальність ураження повітряних цілей до 250 км. Ще ми маємо італо-французькі комплекси SAMP/T, які теж мають доволі високу дальність ураження аеродинамічних цілей", - припустив Киричевський.
За словами військового експерта, росіяни постійно намагаються втілювати заходи щодо протидії українській ППО.
"Наразі питання стоїть не в тому, чим збили російські літаки, а, що збили всупереч тому, що росіяни постійно роблять якісь заходи, щоб протидіяти українській ППО. До цього факту, що за сьогодні збили 2 російських літаки Су-34, у день інтенсивних боїв, треба ввести зворотну редукцію, - що наша ППО навчилась діяти під постійним пресингом противника у прифронтовій зоні й навчилась збивати російські літаки. Навряд чи така інтенсивність збиття пов'язана з надходженням тих чи інших типів зенітних ракет. Скоріше, це вже оперативна майстерність наших Протиповітряних сил", - наголосив Киричевський.
- Нагадаємо, 23 лютого Сили оборони України збили російський літак далекого радіолокаційного виявлення А-50. Згодом стало відомо, що він був збитий із радянського ЗРК С-200.
- Тоді також за повідомленням ЗМІ, у Генічеському районі Херсонської області впав російський літак Су-34. Імовірно його збили відразу після пуску ракет по Україні.
- 27 лютого Повітряні сили ЗСУ збили вже другий російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на Східному напрямку впродовж дня.
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