Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді та представить План перемоги, - ОП

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.

Він заявив, що у середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді.

На його думку, очевидно, що "зараз є лише одна причина для цього заходу - це публічне представлення Плану перемоги".

Що відомо про План перемоги Зеленського

На саміті "Україна – Південно-Східна Європа" у Хорватії 9 жовтня президент Володимир Зеленський розповів, що перший пункт Плану перемоги України стосується дефіциту геополітичної впевненості в Європі. Також він охоплює посилення НАТО, що дозволить забезпечити російському диктатору Володимиру Путіну геополітичну втрату.

У Лондоні Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і представив йому деталі Плану перемоги. Також глава держави поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

11 жовтня Зеленський під час візитів до Німеччини, Італії, Франції та Великої Британії представив союзникам український План перемоги.



