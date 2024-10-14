Зеленський 16 жовтня виступить у Верховній Раді та представить План перемоги, - ОП
Президент України Володимир Зеленський, імовірно, представить План перемоги у Верховній Раді у середу, 16 жовтня
Про це повідомив радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко.
Він заявив, що у середу, 16 жовтня, президент Володимир Зеленський виступить у Верховній Раді.
На його думку, очевидно, що "зараз є лише одна причина для цього заходу - це публічне представлення Плану перемоги".
Що відомо про План перемоги Зеленського
На саміті "Україна – Південно-Східна Європа" у Хорватії 9 жовтня президент Володимир Зеленський розповів, що перший пункт Плану перемоги України стосується дефіциту геополітичної впевненості в Європі. Також він охоплює посилення НАТО, що дозволить забезпечити російському диктатору Володимиру Путіну геополітичну втрату.
У Лондоні Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером і представив йому деталі Плану перемоги. Також глава держави поспілкувався з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.
11 жовтня Зеленський під час візитів до Німеччини, Італії, Франції та Великої Британії представив союзникам український План перемоги.
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