Зеленський може накласти вето на закон про мобілізацію, - політолог Рейтерович
Схоже, президент Зеленський не буде брати на себе політичну відповідальність за закон про мобілізацію
Про це розповів керівник політико-правових програм Українського центру суспільного розвитку Ігор Рейтерович у етері телеканалу "Еспресо".
"Є ймовірність, що навіть якщо закон про мобілізацію буде розглянутий і проголосований у Верховній Раді, президент може накласти на нього вето. Він буде бачити, що не користується підтримкою в суспільстві взагалі, зверне увагу на якісь моменти, найбільш одіозні, і буде вимагати від парламенту їх змінити. Відповідно до окремих заяв людей, які наближені до влади, і займаються інформаційним супроводом діяльності влади, сьогодні вони не визначилися, хто і як буде комунікувати зі суспільством, з приводу закону про мобілізацію", - сказав політолог.
Президент, судячи з останнього інтерв'ю, не буде брати на себе фінальну політичну відповідальність за закон.
"Він сказав, що це прерогатива ВРУ. А от багатьом депутатам у Раді ця історія не подобається. Думаю, це може стати якраз причиною затягування розгляду цього законопроєкту або голосування за нього у невідповідному вигляді. Це, в свою чергу, може не сподобатися Збройним силам України, які хотіли бачити у законі одні рішення, а побачать зовсім інші. Безпосередньо це вплине на темпи і якість мобілізації, яка буде проводитися в країні", - додав він.
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У суботу, 6 квітня 2024 року, в інтерв'ю марафону "Єдині новини" Зеленський заявив, що депутати українського парламенту надто довго розглядали новий закон про мобілізацію.
- У цьому ж інтерв'ю президент зупинився на питаннях ППО, ТЦК, дефіциту снарядів, захищеності кордону з Білоруссю.
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