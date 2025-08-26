Зеленський на нараді з військовими обговорив посилення Донецького та Запорізького напрямків

Про це він повідомив 26 серпня в Telegram.

За словами президента, на нараді детально обговорили ключові потреби кожного напрямку та підрозділів, а також ситуацію в прикордонних районах Сумської та Харківської областей.

"Звісно, належну увагу приділяємо Донеччині та Запоріжжю. Обговорили потреби в додатковому постачанні саме для цих напрямків", - написав Зеленський.

"Головнокомандувач доповів про виконання рішень Ставки щодо забезпечення резервів для Сил оборони", - додав він.

Також президент заслухав доповідь про роботу з усіма партнерами в межах коаліції охочих, зокрема з ЄС і США. Зеленський анонсував відповідні зустрічі й робочі контакти протягом тижня.

"Відзначили, що треба прискорювати динаміку роботи. Оборонна компонента безпекових гарантій має бути деталізована найближчим часом", - резюмував глава держави.