Зеленський на нараді з військовими обговорив посилення Донецького та Запорізького напрямків
Президент України Володимир Зеленський на нараді з військовими обговорив ситуацію на фронті, створення резервів і роботу з партнерами щодо безпекових гарантій
Про це він повідомив 26 серпня в Telegram.
За словами президента, на нараді детально обговорили ключові потреби кожного напрямку та підрозділів, а також ситуацію в прикордонних районах Сумської та Харківської областей.
"Звісно, належну увагу приділяємо Донеччині та Запоріжжю. Обговорили потреби в додатковому постачанні саме для цих напрямків", - написав Зеленський.
"Головнокомандувач доповів про виконання рішень Ставки щодо забезпечення резервів для Сил оборони", - додав він.
Також президент заслухав доповідь про роботу з усіма партнерами в межах коаліції охочих, зокрема з ЄС і США. Зеленський анонсував відповідні зустрічі й робочі контакти протягом тижня.
"Відзначили, що треба прискорювати динаміку роботи. Оборонна компонента безпекових гарантій має бути деталізована найближчим часом", - резюмував глава держави.
- Раніше стало відомо, що Сполучені Штати Америки та європейські лідери активно працюють над розробкою комплексного пакета гарантій безпеки для України.
