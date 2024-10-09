Зеленський відвідає Берлін, де презентує План перемоги Шольцу, - ЗМІ
У п'ятницю, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський відвідає Берлін. Там він презентує український План перемоги канцлеру Німеччини Олафу Шольцу
Про це пише видання BILD.
Зазначається, що після презентації мирного плану у Сполучених Штатах, Володимир Зеленський має намір ознайомити з ним європейських лідерів.
"Після Берліна він здійснить офіційні візити до Рима та Парижа", - додають у виданні.
Також повідомляється, що у столиці Німеччини Володимир Зеленський має намір зустрітися з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром для конфіденційних переговорів.
Спочатку передбачалося, що Шольц та Зеленський зустрінуться на базі Рамштайн у Німеччині у суботу, 12 жовтня. Однак, оскільки президент Джо Байден залишився в США через ураган "Мілтон", саміт перенесли.
- Засідання Контактної групи з питань оборони України, що мало відбутися 12 жовтня на німецькій авіабазі, відтермінували. Нова дата наразі невідома.
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