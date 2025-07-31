Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Зеленський: Вкиди про Часів Яр – це російська дезінформація

Зеленський: Вкиди про Часів Яр – це російська дезінформація

Олена Будько
31 липня, 2025 четвер
20:44
Війна з Росією Часів Яр

Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію російського міноборони про те, начебто армія РФ захопила Часів Яр

Зміст

Про це він сказав під час вечірнього звернення 31 липня.

"Були сьогодні російські вкиди про Часів Яр – це російська дезінформація. Українські підрозділи захищають наші позиції, і кожну російську спробу просуватись – на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині – зрештою ми відбиваємо. Це непросто, але це захист самого права українців на життя", – наголосив Зеленський.

Він додав, що сьогодні була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Найінтенсивніші бої на фронті зараз тривають на Покровському напрямку, проте наші підрозділи тримають свої позиції.

"Покровськ, Добропілля – саме там найбільша інтенсивність боїв. Важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватись у місто, постійно хочуть там закріпитись. Це російська тактика, і наша на неї відповідь – знищення окупанта", – наголосив Зеленський. 

  • У четвер, 31 липня, російське міноборони заявило, начебто захопило Часів Яр на Донеччині. Утім в Україні інформацію про це спростували. Зокрема, про те, що Часів Яр перебуває під контролем ЗСУ, написав OSINT-проєкт DeepState. 
  • Згодом російський фейк заперечили у 24-й ОМБр імені короля Данила, яка воює на цьому напрямку. Воїни наголосили, що противник без успіху спробував прорватися двома бронемашинами. А загалом за останній рік росіяни вже вдесяте оголошують про "дату взяття" Часового Яру. У Королівській бригаді зауважили, що в такий спосіб командування 98-ї дивізії РФ прикриває власну неспроможність виконати поставлене завдання перед вищим командуванням. 
Теги:
Новини
Володимир Зеленський
Донеччина
Добропілля
Часів Яр
Покровськ
Читайте також:
3D-модель балістичної ракети
Автор Євген Козярін
30 липня, 2025 середа
Заява Шмигаля про балістику може свідчити про достатні накопичення ракет, - Defense Express
шахед
Автор Ірена Моляр
28 липня, 2025 понедiлок
До осені побачимо стрибок виробництва: авіаексперт Долінце про розширення заводу "шахедів" в Алабузі
Автор Катерина Ганжа
30 липня, 2025 середа
Військовозобов’язаним, які досягли віку 25 років та не проходили військову службу чи БЗВП, присвоюватимуть звання без виклику до ТЦК
Київ
+19.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.43
    Купівля 41.43
    Продаж 41.91
  • EUR
    Купівля 47.45
    Продаж 48.16
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
31 липня
20:49
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами й ракетами: у столиці є загиблі та постраждалі, 1 серпня у Києві оголосили жалобу
20:19
"До останньої хвилини сподівалися на диво": в Києві російська ракета забрала життя патрульної поліцейської Лілії Степанчук
20:02
OPINION
Російські шахеди стали масово бити по Києву через те, що протидія їм не в пріоритеті
19:58
Ексклюзив
Донеччини очікують на прибуття цистерни з водою (літо 2025 року)
"Ходять в туалет у пакетики, а не в унітаз": Гармаш про санітарну ситуацію та проблеми з водою на окупованій території Донеччини
19:48
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
ЦПД спростував повідомлення про те, що реактивний дрон РФ нібито неможливо збити
19:44
На фото людина, яка користується мобільним телефоном
В Україні тестують 5G-інтернет на базі університету Києва
19:21
Ексклюзив
Ракетний комплекс "Іскандер"
Росія наростила виробництво особливо небезпечних ракет "Іскандер-К", які складніше збивати, - Defence Express
19:09
Аналітика
підземне сховище газу
Не вистачає до 1,5 млрд євро: чи встигне Україна накопичити достатньо газу у сховищах до опалювального сезону
18:54
"Був душею всіх компаній і мріяв про перемоги": російська ракета вбила в Києві 6-річного каратиста Матвія Марченка
18:48
МСЕК
Митники, податківці, прокурори: після перевірки рішень МСЕК скасовано 795 інвалідностей посадовців
18:32
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
Трамп хоче укласти угоду про припинення війни РФ проти України до 8 серпня, - дипломат США в ООН
18:09
Оновлено
Зеленський
Закон щодо посилення повноважень НАБУ і САП опубліковано. Він набуде чинності 1 серпня
18:04
Андрій Сибіга та голова ОБСЄ Еліна Валтонен
"Гельсінкі+50": Сибіга зустрівся зі Стуббом, ОБСЄ закликала притягнути РФ до відповідальності за війну в Україні
18:03
OPINION
Мита на Бразилію. Логіка Трампа у глобальній грі
17:58
СБУ затримала в Нацгвардії "крота" ФСБ, який зливав ворогу дані про оборонне підприємство на Дніпровщині
17:52
Оновлено
Даніель Ортега
Президент Ортега написав Путіну, що Нікарагуа визнає анексію Росією українських областей. Медведєв прокоментував
17:27
Ексклюзив
Прапори України та ЄС
Кошти нам не заморожують, але Єврокомісія чекає реформ від України, - Висоцька
17:04
ЗСУ
З початку доби на фронті відбулось 66 боїв, з них 28 - на Покровському напрямку
16:52
Краматорськ
Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Краматорську: є загиблий та поранені
16:33
Випалені будівлі, воронки від снарядів і руїни: воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр
Часів Яр перебуває під контролем ЗСУ, росіяни в тилу українських військових проводили "флаговтик", - DeepState
16:09
Іран
Іран вимагає від США компенсувати шкоду від ударів по ядерних обʼєктах Тегерана
16:07
OPINION
Чому Зеленський згадав про реформу АРМА?
15:48
Юлія Свириденко
НАБУ спростувало повідомлення нібито про підготовку підозри Свириденко й посадовцям ОП
15:31
нафтопереробний завод у Мумбаї, Індія
Індійські державні НПЗ припинили закуповувати нафту РФ на тлі оголошення Трампом санкцій, - Reuters
15:29
Оновлено
Володимир Зеленський
Видатки на оборону збільшено на 412,3 млрд грн: Зеленський підписав закон щодо змін до держбюджету
15:00
Ексклюзив
НАБУ
Складно сказати, що НАБУ та САП неефективні, - голова Ради громадського контролю при НАБУ Швець
14:53
єврокомісарка з питань розширення Марта Кос
"Ключові гарантії відновлено, але виклики залишаються": у ЄС відреагували на голосування за законопроєкт щодо НАБУ і САП
14:46
війна з Росією
Росіяни ведуть літній наступ після ротації та перекидання на фронт укомплектованих полків, - військовий
14:44
Гінтаутас Палуцкас
Прем'єр Литви подав у відставку на тлі звинувачень у корупції
14:26
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:23
Володимир Зеленський
Зеленський провів першу телефонну розмову з обраним президентом Польщі Навроцьким
14:22
Ексклюзив
"Україна має стратегію і знає, що робити": експосол Польщі у ЄС Трущинський про боротьбу з корупцією
14:10
Оновлено
Трамп
"Заходить на дуже небезпечну територію": Трамп відреагував на погрози Медведєва і назвав його невдахою
14:01
OPINION
Ризик Покровська
13:53
Є ключовим елементом системи ППО: партизани "Атеш" виявили секретну радіолокаційну роту окупантів у Севастополі
13:52
сили ППО
Зголошуються чоловіки 60+: у ЗСУ розповіли про перші результати експерименту з посилення ППО добровольцями
13:52
Юрій Макаров
Справа про напад на журналіста Макарова: поліція встановила, що він поранив себе сам
13:31
Унаслідок атаки РФ на Київ 31 липня пошкоджено будівлю кіностудії Довженка
13:07
Дмитро Костюк
Нардеп Костюк оголосив про вихід із фракції "Слуги Народу" через позбавлення НАБУ й САП незалежності
12:59
Боєприпаси українського виробництва
Уряд спростив обіг та використання в оборонному виробництві вибухових матеріалів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV