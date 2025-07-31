Зеленський: Вкиди про Часів Яр – це російська дезінформація

Про це він сказав під час вечірнього звернення 31 липня.

"Були сьогодні російські вкиди про Часів Яр – це російська дезінформація. Українські підрозділи захищають наші позиції, і кожну російську спробу просуватись – на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині – зрештою ми відбиваємо. Це непросто, але це захист самого права українців на життя", – наголосив Зеленський.

Він додав, що сьогодні була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Найінтенсивніші бої на фронті зараз тривають на Покровському напрямку, проте наші підрозділи тримають свої позиції.

"Покровськ, Добропілля – саме там найбільша інтенсивність боїв. Важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватись у місто, постійно хочуть там закріпитись. Це російська тактика, і наша на неї відповідь – знищення окупанта", – наголосив Зеленський.