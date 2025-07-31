Зеленський: Вкиди про Часів Яр – це російська дезінформація
Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію російського міноборони про те, начебто армія РФ захопила Часів Яр
Про це він сказав під час вечірнього звернення 31 липня.
"Були сьогодні російські вкиди про Часів Яр – це російська дезінформація. Українські підрозділи захищають наші позиції, і кожну російську спробу просуватись – на Донеччині, на Сумщині, на Харківщині – зрештою ми відбиваємо. Це непросто, але це захист самого права українців на життя", – наголосив Зеленський.
Він додав, що сьогодні була доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Найінтенсивніші бої на фронті зараз тривають на Покровському напрямку, проте наші підрозділи тримають свої позиції.
"Покровськ, Добропілля – саме там найбільша інтенсивність боїв. Важливо, що наші воїни знищують російські ДРГ, малі групи, які намагаються постійно прорватись у місто, постійно хочуть там закріпитись. Це російська тактика, і наша на неї відповідь – знищення окупанта", – наголосив Зеленський.
- У четвер, 31 липня, російське міноборони заявило, начебто захопило Часів Яр на Донеччині. Утім в Україні інформацію про це спростували. Зокрема, про те, що Часів Яр перебуває під контролем ЗСУ, написав OSINT-проєкт DeepState.
- Згодом російський фейк заперечили у 24-й ОМБр імені короля Данила, яка воює на цьому напрямку. Воїни наголосили, що противник без успіху спробував прорватися двома бронемашинами. А загалом за останній рік росіяни вже вдесяте оголошують про "дату взяття" Часового Яру. У Королівській бригаді зауважили, що в такий спосіб командування 98-ї дивізії РФ прикриває власну неспроможність виконати поставлене завдання перед вищим командуванням.
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